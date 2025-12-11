Türkiye'de doğrudan satış pazarının 2030'da 1 milyar doları aşması öngörülüyor

Türkiye'de doğrudan satış sektörünün çatı kuruluşu Doğrudan Satış Derneği (DSD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Herbalife Türkiye Genel Müdürü Naime Yalçın, yeni yönetmeliğin sağladığı yasal çerçevenin sektörün büyüme ivmesiyle birleşerek Türkiye pazarını 2030'da 1 milyar doları aşan bir hacme ulaştırabileceğini söyledi.

Avon Türkiye, Oriflame Türkiye, Herbalife Türkiye, Vorwerk Türkiye, LR Health & Beauty, QNET, Amare Global, Forever Living ve Homm Bitkisel yöneticilerinin katıldığı İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, sektöre ilişkin mevcut veriler ve projeksiyonlar değerlendirildi.

Dünya Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonunun (WFDSA) aralık ayı raporundan verilerin paylaşıldığı toplantıda, ağustosta yürürlüğe giren Doğrudan Satış Yönetmeliği'nin sunduğu fırsatlar ve 2030 büyüme hedefleri de paylaşıldı.

Buna göre, doğrudan satış sektörü 2024'te 164 milyar dolarlık perakende satış hacmi ve 650 milyon dolar pazar büyüklüğüne ulaştı. Toplam 104,3 milyon bağımsız girişimcinin gelir elde ettiği sektör, Türkiye'nin 2021-2024 döneminde "çarpıcı büyüme" kaydettiği pazardan biri olarak öne çıktı. Hedef, Türkiye pazarının 2030'da 1 milyar doları aşarak Avrupa'nın en büyük 5 doğrudan satış pazarı arasına girmesi olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 36,8, kadın girişimci oranı yüzde 8,2 seviyesinde bulunurken, doğrudan satış sektöründe girişimcilerin yüzde 77'sini kadınlar oluşturdu. Esnek çalışma yapısı ve düşük başlangıç maliyeti, kadınların sektöre daha kolay adım atmasını sağladı.

Yönetmelik sektöre yeni yükümlülükler getirdi

Doğrudan Satış Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Herbalife Türkiye Genel Müdürü Naime Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğrudan satışın tedarik zincirindeki aşamaları ortadan kaldırarak firmaların tüketiciye doğrudan ulaştığı köklü bir satış modeli olduğunu belirtti.

Yalçın, sektöre yeni yükümlülükler getiren yönetmeliğin yayımlanmasıyla 2025'in sektör için dönüm noktası haline geldiğini vurgulayarak, yönetmeliğin kapsamına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz yıl yasal çerçeve belirlendi, bu yıl ağustos ayı itibarıyla da doğrudan satış yönetmeliği devreye girdi. Böylelikle aslında doğrudan satışın ne olduğu, o güveni sağlayacak ana ortam sağlanmış oldu. Normalde perakendede gördüğümüz 14 günlük iade süreci, doğrudan satışta 30 günlük iade süreci olarak belirlendi ki bu bizim için çok doğal bir süreç. Çünkü zaten tüketicilerimizle sürekli temas halindeyiz doğrudan satışlarımız vasıtasıyla."

Düzenlemeyle şirketlere 10 milyon lira sermaye ve 3 milyon lira teminat yükümlülüğü getirildiğini hatırlatan Yalçın, "Firmaların ocak ayına kadar bütün başvurularını Ticaret Bakanlığına tamamlamaları gerekiyor ki doğrudan satış lisansı alabilsinler. Her bir doğrudan satıcı da kendi bünyesinde olan doğrudan satıcılarına satıcı numarası verecek. Bunu, T.C. kimlik numarası gibi düşünebilirsiniz. Böylelikle, tüketici ile doğrudan satıcı arasındaki bağı da şirketler gözlemleyebilecek." dedi.

"Hedefimiz Avrupa'da da ilk 5 ülke arasına girmek"

Yalçın, Türkiye'nin sektördeki konumuna değinerek, "Şu anda dernek bünyemizde 12 firmamız var. Bunların çoğu yabancı firmalar. 3 tane de Türk firmamız var. Türkiye, son 3 yıldır Avrupa içerisinde büyüyen nadir pazarlardan biri. Türkiye'nin ekonomisi de tabii ki bunu doğrudan satış ve iş fırsatlarıyla güçlendiriyor." değerlendirmesini yaptı.

Küresel pazarın 164 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını aktaran Yalçın, yeni yönetmelikle gelecek yıl Türkiye'de doğrudan satış potansiyelinde daha hızlı bir büyüme öngördüklerini kaydetti.

Yalçın, "Sektörde 2026'da çift haneliye yaklaşan bir büyüme göreceğimizi düşünüyorum. Daha fazla tüketiciye ulaşacağımız, daha çok kişiye girişimcilik fırsatı sunacağımız bir dönem gelecek. Hedefimiz 2030'da 1 milyar doları aşan ülkeler arasına girmek. Avrupa'da da belki ilk 5 ülke arasında yer almak. Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek. O yüzden önümüzdeki 5 yıl için çok heyecanlıyız." diye konuştu.

"Doğrudan satış kadınlara iş olanağı sağlıyor"

Modelin özellikle gençler ve kadınlar için fırsat oluşturduğuna değinen Yalçın, "Doğrudan satış aslında herkese fırsat sunan, 18 yaşını doldurmuş herkesin bu işi yapabileceği ve ilk giriş sermayesi koymadan başlayabileceği, hem gençlere hem kadınlara iş olanağı sağlayan bir satış kanalı. Birçok kişi girişimci olmak istiyor, esnek çalışmak istiyor. Doğrudan satışın öyle bir güzelliği var." ifadelerini kullandı.

Yalçın, sektörün sürekli eğitim ve mentörlükle desteklendiğini vurgulayarak, "Sistem kendi içerisinde sağladığı eğitimlerle, toplantılarla size ürünleri nasıl daha iyi satacağınızı veya tüketiciye nasıl ulaşacağınızı, belli satış tekniklerini öğretiyor, işinizi analiz etmeyi öğretiyor, tüketiciye ulaşma yöntemlerini öğretiyor, sosyal medya kullanmayı bile öğretiyor. Sürekli eğitildiğiniz ve mentörlük, koçluk desteği aldığınız bir topluluğun içine giriyorsunuz doğrudan satış dünyasına adım attığınızda." şeklinde konuştu.