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Türkiye'de Doğal Gaz Erişimi Artıyor

Türkiye'de Doğal Gaz Erişimi Artıyor
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye nüfusunun yüzde 85'ine doğal gaz ulaştıklarını ve 2026 yılı itibarıyla bin 53 yerleşim yerinde doğal gaz kullanılacağını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz ağlarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 85'ine ulaştıklarını belirterek, "Artık köylerden bile doğal gaz talepleri gelmeye başladı. 913 yerleşim yeri doğal gaz konforuyla tanıştı. 2026 sonu itibarıyla toplam bin 53 yerleşim yerine doğal gazı götürmüş olacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edinilen bilgilere göre; 2024 yılında 60 yerleşim yeri daha doğal gaz konforuyla tanıştı. Yıl sonu itibari ile yerleşim yeri sayısı 907'ye çıktı. 2025 yılında da şu ana kadar 6 yerleşim yerine doğal gaz verildi. Böylece doğal gaza erişimi olan yerleşim yeri sayısı 913'e ulaştı. 2025 yılı sonuna kadar toplam 96, 2026 yılında da 44 yerleşim yerine daha doğal gaz ulaştırılacak. Böylece, 2026 sonu itibarıyla bin 53 yerleşim yerinde doğal gaz kullanılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin iktidara geldiğinde tüm yerleşim yerlerini doğal gazla buluşturma hedefini ortaya koyduğunu hatırlatarak, "O dönem 5 ilde olan doğal gazı bugün 81 ile yayarak adeta bir sessiz devrim gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

72,3 milyona doğal gaz

Yurt içi programları sırasında vatandaşların doğal gaz istekleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Bakan Bayraktar, "Artık köylerden bile doğal gaz talepleri gelmeye başladı. Bugün itibarıyla oluşturduğumuz doğal gaz ağlarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 85'ine ulaşmış durumdayız. Yaklaşık 72,3 milyon vatandaşımızın doğal gaza erişimi var. Planlamalarımıza göre 2026 sonu itibarıyla bin 53 yerleşim yerine doğal gazı götüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Daha fazla haneye Karadeniz gazını ulaştıracağız"

Bayraktar, halihazırda yaklaşık 232 bin kilometrelik doğal gaz iletim ve dağıtım ağına sahip olduklarını vurgulayarak, "Yaklaşık 19,5 milyon konutta şu anda doğal gaz var. Bu konutların 3 milyonu Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda ürettiğimiz gazı kullanıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde 7 milyon metreküplük üretimi 9 milyon metreküpün üzerine çıkartarak daha fazla haneye Karadeniz gazını ulaştıracağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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