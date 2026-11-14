Türkiye'de ayran ve kefir üretimi 5 yılda yüzde 45 artarak 9 ayda rekor kırdı

Türkiye'de ayran ve kefir üretimi 5 yılda yüzde 45 artarak 9 ayda rekor kırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye'de ocak-eylül döneminde ayran ve kefir üretimi 834 bin 27 tona, yoğurt üretimi 1 milyon 126 bin 83 tona çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Ayran ve kefir üretimi 5 yılda yüzde 45, yoğurt üretimi ise yaklaşık yüzde 27 artış gösterdi.
Türkiye'de ayran ve kefir üretimi ocak-eylül döneminde 834 bin 27 ton, yoğurt üretimi de 1 milyon 126 bin 83 tonla rekor seviyeye ulaştı.
AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre yılın 9 ayında ayran ve kefir üretimindeki artış dikkati çekti. Son 5 yıldaki veriler de üretimdeki artış trendini ortaya koydu.
2022'nin ocak-eylül döneminde 574 bin 939 ton ayran ve kefir üretilirken 2023'te miktar 615 bin 693 tona ulaştı.
Üretim 2024'ün aynı döneminde artış göstererek 716 bin 270 ton oldu. 2025'te 9 aylık üretimin 779 bin 733 tona, bu yıl ise 834 bin 27 tona yükseldiği görüldü.
Böylece yılın 9 aylık dönemlerinde üretilen ayran ve kefir miktarı 5 yılda yüzde 45 artış göstererek rekor seviyeye çıktı.
Yoğurt üretiminde de rekor
Söz konusu dönemde yoğurt üretiminde de artış görüldü. Ocak- Eylül 2022 döneminde 888 bin 676 ton yoğurt üretimi gerçekleştirildi. 2023'ün aynı döneminde üretim miktarı 919 bin 627 ton oldu. Yoğurt üretimi 2024'ün 9 ayında 1 milyon 7 bin 421 tona yükselirken geçen yıl ocak-eylül döneminde 1 milyon 57 bin 428 tona çıktı.
Yoğurt üretimi bu yılın 9 ayında 1 milyon 126 bin 83 tona yükselerek rekor seviyeyi gördü. Böylece yoğurt üretiminde 5 yıllık dönemde artış oranı yaklaşık yüzde 27'yi buldu.
Ayran ve kefir üretim miktarı (ton)
|Yıl
|Ocak
|Şubat
|Mart
|Nisan
|Mayıs
|Haziran
|Temmuz
|Ağustos
|Eylül
|Toplam
|2022
|54.299
|55.438
|63.469
|54.554
|66.566
|67.656
|67.242
|74.228
|71.487
|574.939
|2023
|61.416
|52.216
|61.546
|65.243
|72.177
|70.447
|78.230
|78.277
|76.139
|615.693
|2024
|71.657
|68.606
|70.530
|78.630
|83.598
|79.150
|88.808
|89.865
|85.426
|716.270
|2025
|75.286
|73.306
|70.229
|85.983
|93.544
|88.403
|97.689
|98.652
|96.642
|779.733
|2026
|80.487
|78.302
|83.696
|96.027
|95.439
|98.486
|103.171
|99.433
|98.985
|834.027
|Yıl
|Ocak
|Şubat
|Mart
|Nisan
|Mayıs
|Haziran
|Temmuz
|Ağustos
|Eylül
|Toplam
|2022
|86.400
|83.902
|95.773
|95.394
|98.385
|105.655
|102.998
|113.541
|106.629
|888.676
|2023
|91.434
|82.584
|98.461
|88.611
|104.691
|100.105
|117.848
|125.035
|110.858
|919.627
|2024
|102.279
|98.429
|105.788
|104.656
|112.801
|112.648
|129.608
|126.980
|114.232
|1.007.421
|2025
|105.107
|103.020
|104.798
|110.863
|121.651
|115.622
|135.413
|136.009
|124.946
|1.057.428
|2026
|119.659
|110.599
|114.879
|125.691
|120.224
|131.876
|140.086
|134.781
|128.288
|1.126.083