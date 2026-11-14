Türkiye'de ayran ve kefir üretimi 5 yılda yüzde 45 artarak 9 ayda rekor kırdı

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Türkiye'de ayran ve kefir üretimi ocak-eylül döneminde 834 bin 27 ton, yoğurt üretimi de 1 milyon 126 bin 83 tonla rekor seviyeye ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre yılın 9 ayında ayran ve kefir üretimindeki artış dikkati çekti. Son 5 yıldaki veriler de üretimdeki artış trendini ortaya koydu.

2022'nin ocak-eylül döneminde 574 bin 939 ton ayran ve kefir üretilirken 2023'te miktar 615 bin 693 tona ulaştı.

Üretim 2024'ün aynı döneminde artış göstererek 716 bin 270 ton oldu. 2025'te 9 aylık üretimin 779 bin 733 tona, bu yıl ise 834 bin 27 tona yükseldiği görüldü.

Böylece yılın 9 aylık dönemlerinde üretilen ayran ve kefir miktarı 5 yılda yüzde 45 artış göstererek rekor seviyeye çıktı.

Yoğurt üretiminde de rekor

Söz konusu dönemde yoğurt üretiminde de artış görüldü. Ocak- Eylül 2022 döneminde 888 bin 676 ton yoğurt üretimi gerçekleştirildi. 2023'ün aynı döneminde üretim miktarı 919 bin 627 ton oldu. Yoğurt üretimi 2024'ün 9 ayında 1 milyon 7 bin 421 tona yükselirken geçen yıl ocak-eylül döneminde 1 milyon 57 bin 428 tona çıktı.

Yoğurt üretimi bu yılın 9 ayında 1 milyon 126 bin 83 tona yükselerek rekor seviyeyi gördü. Böylece yoğurt üretiminde 5 yıllık dönemde artış oranı yaklaşık yüzde 27'yi buldu.

Ayran ve kefir üretim miktarı (ton)

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Toplam 2022 54.299 55.438 63.469 54.554 66.566 67.656 67.242 74.228 71.487 574.939 2023 61.416 52.216 61.546 65.243 72.177 70.447 78.230 78.277 76.139 615.693 2024 71.657 68.606 70.530 78.630 83.598 79.150 88.808 89.865 85.426 716.270 2025 75.286 73.306 70.229 85.983 93.544 88.403 97.689 98.652 96.642 779.733 2026 80.487 78.302 83.696 96.027 95.439 98.486 103.171 99.433 98.985 834.027

Yoğurt üretim miktarı (ton)

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Toplam 2022 86.400 83.902 95.773 95.394 98.385 105.655 102.998 113.541 106.629 888.676 2023 91.434 82.584 98.461 88.611 104.691 100.105 117.848 125.035 110.858 919.627 2024 102.279 98.429 105.788 104.656 112.801 112.648 129.608 126.980 114.232 1.007.421 2025 105.107 103.020 104.798 110.863 121.651 115.622 135.413 136.009 124.946 1.057.428 2026 119.659 110.599 114.879 125.691 120.224 131.876 140.086 134.781 128.288 1.126.083

Kaynak: AA