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Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti

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Küresel ekonomik kriz nedeniyle çok sayıda şirket iflas ederken halkaya son eklenen firma ise Tamtad Konservecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi oldu. Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad resmen iflas etti.

Türkiye'de de iyiden iyiye hissedilmeye başlanan küresel ekonomik kriz çok sayıda dev şirketin iflasın eşiğine gelmesine neden olurken halkaya son eklenen ise 70 yıldır faaliyette olan bir firma oldu.

Uzun yıllardır sektörde tanınan Tamtad Konservecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi borçlarını ödeyememesi nedeniyle resmen iflas etti. Bu iflas, Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla Tire 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınan 7 Aralık 2023 tarihli iflas kararının kesinleşmesiyle geldi.

Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti

ALACAKLILAR İÇİN İKİNCİ TOPLANTI 18 EYLÜL'DE

Tasfiye işlemlerini yürüten Tire İcra Dairesi de, müflis şirket hakkındaki iflasın kesinleşmiş olması nedeniyle ikinci alacaklılar toplantısının 18 Eylül 2024'te, Tire İflas Müdürlüğü'nde yapılmasını kararlaştırdı.

Alacağı tamamen veya kısmen kabul edilen alacaklılar ile alacağı tamamen veya kısmen reddedilen alacaklıların kayıt kabul davası açıp toplantıya katılabilecekleri hatırlatılan kararda, toplantıya katılacak alacaklıların belirtilen gün ve saatte toplantı mahallinde bizzat hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil ile kendilerini temsil ettirmeleri hususu duyuruldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (7)

Demir Acer:

Şirketlerin kasasını boşaltıp boşaltıp iflas gösterip, devlete borç takip bir başka isim ile başka bir sirket kuruyorlar moda bu neymis global kriz la bi git.

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Mehmet Kan:

Bizim memlekette bir tekstil firması üçüncü batışını yapıp üçüncü ismini aldı bile bunlar çok geç kalmışlar .

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Çağatay Çetin:

Ver mehteri

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4
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Demir Acer:

Kim bilir iflas gösteren hakime savcıya ne kadar vermişlerdir oda bir başka konu

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Yalçın Yılmaz:

İlk kez ismini duyuyorum Ayrıca hiç bir markette ürünlerini görmedim

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sade vatandaş:

burada bazı trol kardeşlerim habere çok değişik ve acayip yorumlarda bulunmuşlar insanın buna inanması için aklını makarna ekmekle yemesi lazım

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