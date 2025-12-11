Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Haberler

Güncelleme:
2020'de kurulan ve Türkiye genelinde 400'ün üzerinde şubeye ulaşan Ekleristan, mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan etti. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdi ve süreci denetlemek üzere Nesrin Beşe'yi konkordato komiseri olarak görevlendirdi. Bu süre boyunca şirketin mal varlıklarının devri yasaklandı, icra ve iflas takipleri durduruldu. Alacaklılar, ilanın ardından yedi gün içinde mahkemeye itiraz edebilecek.

  • Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı zinciri Ekleristan konkordato ilan etti.
  • Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi şirket için üç ay süreyle geçici mühlet kararı aldı ve konkordato komiseri atadı.
  • 8 Aralık 2025'ten itibaren şirket aleyhine icra veya iflas takibi yapılamayacak ve tüm takip işlemleri durduruldu.

Bursa merkezli ve 2020 yılında kurulan tatlı zinciri Ekleristan, yaşadığı finansal darboğazın ardından konkordato ilan etti. Ekler, makaron, sütlü tatlı ve pasta ürünleriyle kısa sürede Türkiye'nin 61 ilinde şubeleşen şirket, ekonomik sorunlarını aşabilmek için Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu.

3 AY SÜREYLE MÜHLET KARARI ALINDI

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, firma hakkında üç ay süreyle geçici mühlet kararı aldı ve mali süreci denetlemek üzere Nesrin Beşe'yi konkordato komiseri olarak görevlendirdi. Şirketle ilgili nihai kararın, yapılacak incelemelerin ardından üç aylık süreç içinde verileceği bildirildi.

Mahkeme tarafından açıklanan kararda, şirketin taşınır ve taşınmaz varlıklarının üçüncü kişilere devrinin ikinci bir karara kadar yasaklandığı, borçlunun mahkeme izni olmadan rehin tesis edemeyeceği, kefil olamayacağı ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacağı belirtildi.

TÜM TAKİP İŞLEMLERİ DURDURULDU

Geçici mühletin, İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği kesin mühletin sonuçlarını doğurduğu ifade edilerek, 8 Aralık 2025'ten itibaren şirket aleyhine herhangi bir icra veya iflas takibi yapılamayacağı kaydedildi. İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemleri durduruldu. Bu tedbirlerin, kanunda belirtilen imtiyazlı ve rehinle teminat altına alınmış alacaklar için geçerli olmayacağı vurgulandı.

ALACAKLILAR İTİRAZ DİLEKÇESİ VEREBİLİR

Kararda ayrıca, alacaklı olduğunu iddia eden kişilerin ilanın yayımlanmasından itibaren yedi gün içinde mahkemeye itiraz dilekçesi verebileceği ve konkordato sürecine ilişkin delillerini sunabileceği aktarıldı. Geçici mühletin uzatılması veya beklenmeyen gelişmelerin ortaya çıkması halinde sürecin duruşma günü belirlenmeden ilerleyeceği ifade edildi.

