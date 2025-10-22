Haberler

Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akaryakıt sektöründe kritik bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 2 yıl önce Alpet'i Altınbaş Holding'den devralan Zeren Group, şimdi ise şirketi Nakkaş Holding'e satma kararı aldı. Satış sürecinin tamamlandığı ancak Rekabet Kurulu'nun onayının beklendiği ifade ediliyor.

Türkiye akaryakıt sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Zeren Group'un yaklaşık iki yıl önce Altınbaş Holding'den devraldığı Alpet, bu kez Nakkaş Holding tarafından satın alındı. Satış sürecinin tamamlandığı, ancak devir işleminin kesinleşmesi için Rekabet Kurulu'nun onayının beklendiği bildirildi.

2 ŞİRKET ORTAK PROJELER GELİŞTİRECEK

Kaynaklara göre, iki şirket yalnızca bu devralma ile sınırlı kalmayıp enerji ve lojistik gibi farklı alanlarda da ortak projeler geliştirmeyi planlıyor.

ZEREN GROUP'UN ENERJİ VİZYONU

Zeren Group, Alpet'in yanı sıra Atak Madeni Yağlar ve Ecogaz markalarını da bünyesine katmıştı. Grubun hedefi, Türkiye ve Balkanlar bölgesinde akaryakıt dağıtımında lider oyunculardan biri olmaktı. Ancak son satışın ardından, Alpet markasının artık Nakkaş Holding'in resmi internet sitesinde yer aldığı dikkat çekti.

300'DEN FAZLA İSTASYON, 5 DOLUM TESİSİ

2001 yılında kurulan Alpet, Türkiye genelinde 300'den fazla akaryakıt istasyonu ve 5 dolum tesisiyle hizmet veriyor. Şirketin Arnavutluk'ta da yaklaşık 60 istasyonu bulunuyor. Alpet, Türkiye'nin en yüksek akaryakıt depolama kapasitesine sahip şirketlerinden biri olarak sektörde güçlü bir konuma sahip.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor

Merkez Bankası'ndan yeni para kararı! Bugün tedavüle çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Boşuna 'Şampiyonlar Ligi' demiyorlar! Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler

Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
Etiyopya'da tren kazası: 14 ölü, 29 yaralı

Tren raydan çıktı: 14 ölü, 29 yaralı
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Herkesin ağzı açık kaldı! Mourinho'yu bitiren asist

Mourinho'yu bitiren asist
Dayı ve yeğen birbirini bıçakladı

Dayı ve yeğen birbirini bıçakladı
Dev şirketten şok plan! 600 bin çalışanı robotlarla değiştirecek

Dev şirketten şok plan! Robotlar geliyor, 600 bin kişi işsiz kalacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.