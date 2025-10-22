Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı

Türkiye akaryakıt sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Zeren Group'un yaklaşık iki yıl önce Altınbaş Holding'den devraldığı Alpet, bu kez Nakkaş Holding tarafından satın alındı. Satış sürecinin tamamlandığı, ancak devir işleminin kesinleşmesi için Rekabet Kurulu'nun onayının beklendiği bildirildi.

2 ŞİRKET ORTAK PROJELER GELİŞTİRECEK

Kaynaklara göre, iki şirket yalnızca bu devralma ile sınırlı kalmayıp enerji ve lojistik gibi farklı alanlarda da ortak projeler geliştirmeyi planlıyor.

ZEREN GROUP'UN ENERJİ VİZYONU

Zeren Group, Alpet'in yanı sıra Atak Madeni Yağlar ve Ecogaz markalarını da bünyesine katmıştı. Grubun hedefi, Türkiye ve Balkanlar bölgesinde akaryakıt dağıtımında lider oyunculardan biri olmaktı. Ancak son satışın ardından, Alpet markasının artık Nakkaş Holding'in resmi internet sitesinde yer aldığı dikkat çekti.

300'DEN FAZLA İSTASYON, 5 DOLUM TESİSİ

2001 yılında kurulan Alpet, Türkiye genelinde 300'den fazla akaryakıt istasyonu ve 5 dolum tesisiyle hizmet veriyor. Şirketin Arnavutluk'ta da yaklaşık 60 istasyonu bulunuyor. Alpet, Türkiye'nin en yüksek akaryakıt depolama kapasitesine sahip şirketlerinden biri olarak sektörde güçlü bir konuma sahip.