Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, CES 2026'da Türk startupların stantlarını ziyaret etti Açıklaması

LAS Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, CES 2026'da yeteneklerini sergileyen Türk startupların çalışmalarını inceledi.

Sayan, teknoloji dünyasının en son yeniliklerinin ve trendlerinin sergilendiği, ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES 2026'da yer alan Türk startupların stantlarını ziyaret etti.

Girişimcilerden yürüttükleri projeler hakkında bilgi alan Sayan, daha sonra AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ömer Fatih Sayan, 2026'nın ilk günlerinde düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarında, Türkiye'den de firmaların ürünlerini sergilediğini belirterek, "Önceki yıllarda buraya gelip 'bu ürünleri Türkiye'ye nasıl getiririz' diye düşünürken, artık Türkiye Yüzyılı'na yakışır biçimde ürettiklerimizi nasıl yurt dışına pazarlarız arayışı içindeyiz." dedi.

Bu yılın Türkiye'de özellikle haberleşme sektörü açısından önemli bir sene olduğunu vurgulayan Sayan, Türk teknoloji firmalarının yılın başında dünyaya açıldığı 2026'dan beklentilerinin yüksek olduğunu, Las Vegas'ta güzel bir başlangıç yapmaktan da gurur duyduklarını dile getirdi.

Sayan, rekabetin çok yüksek olduğunu ancak Türkiye'nin özellikle sağlık, haberleşme ve üretim alanlarında birçok ülkeye göre daha ön plana çıktığını vurguladı.

Teknolojide Çin ve ABD'nin ciddi yarış içinde olduğuna işaret eden Sayan, "Biz bunun ortasında Türkiye olarak kendimizi gösterebildiğimizi düşünüyoruz. CES 2026'da birçok ülkenin stantları var, Türk firmalarının hem gösterilen ilgi hem de aldıkları yatırımlar açısından gelecek için ümit vadettiklerini görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'den şirketler dünya sahnesinde yeteneklerini sergiliyor

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2026'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan 5 kalkınma ajansının işbirliği ile kurulan "Türkiye Turcorn Pavilyonu" yer alıyor.

Pavilyonda, "Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı" kapsamında fuara katılmaya hak kazanan 34 Türk teknoloji girişimi, dünya sahnesinde yeteneklerini tanıtıyor.

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) koordinasyonunda kurulan Türkiye Milli İştiraki pavilyonunda da 20 Türk şirketi teknolojilerini sergiliyor.