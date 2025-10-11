Türkiye-Bulgaristan İş İnsanları Spor ve Ticaret Diplomasisi Forumu'nda Bir Araya Geldi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Bulgaristan- Türkiye karşılaşması öncesi iki ülkenin iş insanları, başkent Sofya'da düzenlenen Spor ve Ticaret Diplomasisi İş Forumu'nda bir araya geldi.

Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının (BULTİŞAD) organizasyonuyla bir otelde yapılan foruma, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği, Bulgaristan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Ajansı ile Bulgaristan Yatırım Ajansı destek verdi.

Forumda, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, BULTİŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Nemutlu, BULTİŞAD Kurucusu ve Onursal Başkanı Fikret İnce, DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir, Bulgaristan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Dobrin Gönov, Yenilik ve Büyüme Bakan Yardımcısı Krasimir Yakimov, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dimitar Georgiev ve iki ülkenin iş insanları hazır bulundu.

Bu forumda sporun birleştirici yönünün en güzel şekliyle görüldüğünü belirten Büyükelçi Uyanık, yaptığı konuşmada, "Bugün A Milli Futbol Takımı'mızı, bir diğer deyişle 'Bizim Çocuklar'ı Sofya'da ağırlıyoruz. 2026 Dünya Kupası yolunda bugün Bulgaristan'la oynayacağımız karşılaşma, iki ülke arasındaki dostluğun daha da geliştirilmesine vesile olacak. Maç sonucu ne olursa olsun, bu karşılaşmanın kaybedeni olmayacak." dedi.

Konuşmasında efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun başarılarını anımsatan Uyanık, Bulgaristan'ın Mestanlı'da bulunan Naim Süleymanoğlu Anı Evi'nin resmi açılışını yakın zamanda gerçekleştireceğini duyurdu.

İkili ilişkilerde rekor rakamlar

"Spor dallarında kırılan rekorların yanı sıra bizler de Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinde birçok alanda rekorlara imza atıyoruz." diyen Uyanık, şunları söyledi:

"Bu yaz döneminde 13 Temmuz günü Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık 10 bin aracın ve 41 binden fazla yolcunun geçişini sağladık. Geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacmimiz en yüksek seviyeye, 7,7 milyar avroya ulaştı. İlk 7 ayda ticaretimiz geçen yıla kıyasla yüzde 17 oranında artarak 5 milyar avroyu geçti. Geçtiğimiz yıl Türkiye'den 2,2 milyon turist Bulgaristan'ı, Bulgaristan'dan ise yaklaşık 3 milyon turist ülkemizi ziyaret etti."

AA muhabirine konuşan BULTİŞAD Onursal Başkanı İnce, "Futbol, insanları birbirine yaklaştıran evrensel bir olay. BULTİŞAD'ın amacı da Bulgaristan-Türkiye iş ilişkilerini geliştirmek. Bugün de bu iki alanı birleştiren büyük fırsatı yakalamış olduk." dedi.

BULTİŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Nemutlu da AA'ya yaptığı açıklamada, "Şu anda futbolda rakibiz ancak dostluğumuz ve karşılıklı güvenimiz devam ediyor. Maç sonucu ne olursa olsun dostluk kazansın diyoruz. Bu yüzden spor ve iş dünyasını bir araya getirerek ilk kez standart dışı bir etkinlik düzenledik." diye konuştu.

Türkiye ile Bulgaristan'ın sadece coğrafi değil, kalpten kalbe uzanan güçlü bağlarla birbirine yakın iki dost olduklarını belirten Ziraat Bankası Bulgaristan Ülke Müdürü Sezgin Karbuz ise forumla ilgili AA'ya yaptığı değerlendirmede, Türk bankası olarak ikili ilişkilere katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Karbuz, "Bugün oynanacak Türkiye-Bulgaristan karşılaşması, bizim için sadece spor müsabakası değil, dostluk, rekabet ve karşılıklı saygının da güzel sembolüdür. Tıpkı ekonomide olduğu gibi sporda da iki ülkenin kazananı dostluk olacaktır." ifadelerini kullandı.

DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Sarıbekir de forumun açılışındaki konuşmasında, Bulgaristan'da yaklaşık 3 bin Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini belirterek, "Bu şirketlerde 15 bin kişi çalışıyor. Bulgaristan'da 3 milyar dolar da Türk yatırımı var. Her hafta Türk şirketler bizi arıyor ve buradaki yatırım olanakları konusunda bilgi alıyor." şeklinde konuştu.

Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak milli maç öncesi foruma katılan iş insanları yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.