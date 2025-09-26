Haberler

Türkiye Bilişim Vakfı'ndan Gençler için Akademi Programı

Güncelleme:
Türkiye Bilişim Vakfı'nın 'Başlangıç Noktası Akademi 2026' programı için başvurular başladı. Program, üniversite öğrencilerine liderlik, girişimcilik, yapay zeka gibi alanlarda eğitim ve kariyer fırsatları sunuyor. Son başvuru tarihi 1 Kasım.

Türkiye Bilişim Vakfı'nın (TBV) girişimi olan "Başlangıç Noktası", gençleri geleceğin liderleri olarak yetiştirmeyi hedefleyen "Başlangıç Noktası Akademi 2026" programı için başvuruları açtı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Eczacıbaşı ana sponsorluğunda, Enocta ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi işbirliğiyle gerçekleşen programın son başvuru tarihi 1 Kasım olarak belirlendi.

Akademi, üniversite öğrencilerine kişisel farkındalık, sistemsel düşünme, teknoloji okuryazarlığı, yapay zeka, sürdürülebilirlik, liderlik, girişimcilik ve finans gibi alanlarda çok yönlü gelişim imkanı sunuyor.

Program, alanında uzman isimlerin hazırladığı eğitimler ve interaktif atölyelerle destekleniyor.

Akademi katılımcılarını "Eğitimler ve Atölyeler", "Mentörlük ve Kariyer Planlama, "Proje Geliştirme" ve Güçlü Mezun Ağı" fırsatları bekliyor.

Birçok gencin kariyer yolculuğuna ilham veren akademinin 2026 programı, bu yolculuğu yeni katılımcılarla daha da ileri taşımayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
