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Pan-Avrupa-Akdeniz tercihli menşeli kurallarıyla ilgili düzenleme yapıldı

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Türkiye ile Arnavutluk arasındaki serbest ticaret anlaşması kapsamında tercihli menşe kurallarına ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eski yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasındaki serbest ticaret anlaşması (STA) çerçevesindeki tercihli menşe kurallarıyla ilgili düzenlemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevcut yönetmelik, Pan-Avrupa- Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon kapsamı tercihli menşe kurallarının uygulanmasına dair usul ve esasları düzenliyor.

Düzenleme kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasındaki STA'nın ekinde yer alan menşeli ürünler kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin "Protokol 2" uygulanacak.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İkili Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
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