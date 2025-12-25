Arıcılık sektörü, gelecek yıl yapısal dönüşümle kalitenin artırılmasını hedefliyor

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ali Demir, sektörde gelecek yıl yapısal dönüşümün şart olduğunu belirterek, "Arıcılıkta kalite ve izlenebilirlik sistemlerinin güçlendirilmesi, sahte ve tağşişli ürünlerle kararlı mücadelenin sürdürülmesi, coğrafi işaretli ve katma değerli ürünlerin yaygınlaştırılması kaçınılmaz hale gelmiştir." dedi.

Demir, AA muhabirine, sektörün 2025 yılı faaliyetlerini değerlendirerek, gelecek yıla ilişkin hedeflerini anlattı.

Sektörün yalnızca bir tarımsal faaliyet değil, gıda güvenliği, kırsal kalkınma ve ekolojik denge açısından stratejik bir alan olduğunu vurgulayan Demir, Türkiye'nin de yaklaşık 9 milyon koloni varlığıyla dünyada bu alanda söz sahibi ülkelerden biri konumunda bulunduğunu söyledi.

Demir, yıllık 95 bin ton civarındaki bal üretiminin, bu potansiyelin açık bir göstergesi haline geldiğine dikkati çekerek, sektörün sadece üretmekle değil, ayakta kalma mücadelesiyle de karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Sektörü etkileyen faktörlere dikkati çeken Demir, "İklim değişikliği, artan girdi maliyetleri, hastalıklar ve kontrolsüz ürünler üreticilerimizi ciddi şekilde zorlamaktadır. Buna rağmen arıcılarımız üretimden vazgeçmemiş, ülkemizin gıda arzına katkı sunmaya devam etmiştir. Bu duruş, her türlü takdiri hak etmektedir." dedi.

Sektör açısından bu yılın en önemli gelişmelerinden birinin arıcılığa mesleki standart kazandırılması yönünde atılan tarihi adım olduğuna işaret eden Demir, ulusal meslek standardı çalışmasının arıcılığın artık usta-çırak ilişkisiyle yürütülen bir uğraş olmaktan çıkıp, belgeli, eğitimli ve denetlenebilir bir meslek haline gelmesini sağlayacağını ve bunun sektör için dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

"Destekler üreticiyi üretimde tutacak seviyeye çıkarılmalı"

Demir, desteklemelerin üreticiler için önemine değinerek, mevcut şartlar altında arıcılar için bunların yeterli olmadığını bildirdi.

Artan mazot, şeker, ilaç ve ekipman maliyetleri karşısında arıcıların üretimi sürdürmekte zorlandığına dikkati çeken Demir, "Bizim talebimiz çok nettir. Destekler, üreticiyi üretimde tutacak seviyeye çıkarılmalı, örgütlü, kaliteli ve sürdürülebilir üretim açıkça teşvik edilmelidir." diye konuştu.

Demir, gelecek dönemde desteklerin yanında sektörde yapısal dönüşümün şart olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Arıcılıkta kalite ve izlenebilirlik sistemlerinin güçlendirilmesi, sahte ve tağşişli ürünlerle kararlı mücadelenin sürdürülmesi, coğrafi işaretli ve katma değerli ürünlerin yaygınlaştırılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Üretimde hedefimiz, rakamları artırmak değil, doğru üretimi artırmaktır. Daha az kayıpla, daha yüksek verimle, daha güvenilir ürünlerle hem iç piyasada hem de ihracatta güçlü bir Türkiye arıcılığı inşa etmek istiyoruz. Arıcılık yalnızca bal üretimi değildir, tarımsal üretimin devamı, biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğanın sigortasıdır. Arıcının güçlenmesi, doğanın güçlenmesidir. Bu anlayışla, üreticimizin emeğini koruyan, tüketicinin güvenini esas alan ve arıcılığı geleceğe taşıyan her adımın takipçisi olmaya devam edeceğiz."