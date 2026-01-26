TAB Başkanı Demir, "11. Uluslararası Azerbaycan Arıcılık Konferansı"na katıldı

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ali Demir, Bakü'de düzenlenen 11. Uluslararası Azerbaycan Arıcılık Konferansı'nda yer aldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Bakü Gençler Merkezi'nde düzenlenen ve fuar ve arıcılık alanına yönelik sunumların gerçekleştirildiği konferansa, Türkiye, Gürcistan, Rusya, Belarus, Çin ve Kazakistan başta olmak üzere birçok ülkeden akademisyenler ve araştırmacılarla, Türkiye'den arıcılık sektöründe faaliyet gösteren iş insanları ve sektör temsilcileri katıldı.

Demir, konferansın açılışındaki konuşmasında, arıcılığın yalnızca bir üretim faaliyeti olmadığını, biyoçeşitliliğin korunması, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Demir, Türkiye ve Azerbaycan'ın zengin florası, ekolojik çeşitliliği ve köklü arıcılık geleneğiyle güçlü bir potansiyele sahip olduklarını, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının arıcılık alanında da doğal ve güçlü bir işbirliği zemini sunduğunun altını çizerek, iklim değişikliği, hastalık baskısı ve artan maliyetler gibi ortak sorunların birlikte hareket edilerek kalıcı çözümlere kavuşturulabileceğini bildirdi.

Konferans kapsamında, Demir başkanlığındaki Türk heyetiyle, Azerbaycan heyetleri arasında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, iki ülkedeki arıcılık örgütlenmelerinin yapısı, destekleme sistemleri ve karşılıklı işbirliği olanakları ele alındı.

Konferans çerçevesinde düzenlenen bal yarışmalarında da "Diğer Ülkelerin Balları (Türkiye)" kategorisinde Sakarya Arıcılar Birliği birincilik elde ederken, Rize Arıcılar Birliği ikinci, İstanbul Arıcılar Birliği ise üçüncü oldu.

İki ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmalara Türkiye'den 17 bal numunesi gönderildi.

Konferansta düzenlenen eğitim programlarında da arı sağlığı, koloni yönetimi ve modern arıcılık uygulamalarına dair sunumlar yapıldı.