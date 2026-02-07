Türkiye, Antarktika'da çok taraflı bilim diplomasisi yürütüyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda düzenlenen 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Sefer Koordinatörü Prof. Burcu Özsoy, Sefer Lideri Prof. Dr. Ersan Başar ve beraberindeki bilim heyeti Antarktika'da üsleri bulunan ülkelere bilim diplomasisi kapsamında ziyaretlerde bulundu.

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Burcu Özsoy ve beraberindeki bilim heyetinin Şili, Rusya, Güney Kore, Çin ve Bulgaristan'ın Antarktika'daki üslerine yapılan ziyaretlere, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen katılarak, bilimsel çalışmalar ve üslerin kurulumları hakkında bilgi alarak, Bulgaristan'ın Beyaz Kıta'ya her yıl düzenli sefer düzenlediği "Saints Cyril and Methodius ("NAVAL RSV 421)" kutup araştırmaları gemisinde incelemelerde bulundu.

Bilim ve barış kıtası olarak anılan Antarktika'da 30 ülkeye ait 100'ün üzerinde üs bulunuyor.

Beyaz Kıta'ya gerçekleştirilen bu ziyaretler her ne kadar diplomasi kapsamında değerlendirilse de aslında çok daha derin bir anlam taşıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen insanlar burada bilimin ortak çatısı altında buluşarak dostluk, komşuluk ve dayanışma gibi evrensel değerler etrafında Beyaz Kıta'da bir araya geliyor.

Bilim heyeti, Livingston Adası'nda yer alan ve yaz sezonunda yaklaşık 25 kişi kapasitesi olan Bulgaristan'ın "St. Kliment Ohridski" Üssü'ne ve Saints Cyril and Methodius kutup araştırmaları gemisine ziyarette bulundu.

Türkiye ile Bulgaristan arasında Antarktika'da yıllardır süren ikili işbirliği var. Her yıl Bulgar ve Türk bilim insanları ortak çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, Türk bilim insanları Bulgar araştırma üssünde çalışma yapabiliyor, aynı zamanda Bulgar bilim insanları Türkiye'nin Arktik ve Antarktika Bilim seferlerine katılabiliyor.

Heyet, King George Adası'nın Collins Limanı'nda yer alan ve yaz aylarında yaklaşık 40 kişi, kış aylarında ise yaklaşık 20 kişi barındırabilen Rusya'nın Bellingshausen İstasyonu, Fildes Yarımadası'nda kurulmuş olup yaz döneminde yaklaşık 60 kişi, kış döneminde yaklaşık 14 kişi kapasitesi bulunan Çin'in araştırma üssü Great Wall Station ve Barton Yarımadası'nda bulunan ve yaz mevsiminde yaklaşık 68 kişi, kış mevsiminde yaklaşık 22 kişi barındırabilen Kore araştırma üssü King Sejong İstasyonu'nu ziyaret ederek bilim insanlarından çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Heyet aynı zamanda Türkiye ile Şili arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı sebebiyle King George Adası'nın Fildes Yarımadası'nda konumlanan ve yaz döneminde yaklaşık 60 kişilik kapasiteye sahip Şili'nin Profesor Julio Escudero üssüne ziyarette bulundu.

"Antarktika bilim seferlerinde diğer dünya ülkelerinin üslerini ziyaret etmeyi önemsiyoruz"

Özsoy, Güney Kore'nin King Sejong İstasyonu ziyareti sonrası AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Antarktika'ya ilk ayak bastıklarından sonra ilk yaptıklarının üs ziyaretleri olduğunu belirtti.

Antarktika'da ilk günleri olmasına rağmen üs ziyaretlerini tamamlamaya çalıştıklarını ifade eden Özsoy, "King Sejong, tabii Kore'yle olan iş birliğimiz çerçevesinde, bizleri ağırladı. Kore, burada 8 tane araştırmacımıza, bilim insanımıza 48 saatliğine ev sahipliği yapacak. Önemli bir ziyaretti, her sene bu ziyareti tekrarlıyoruz. Her sene üs komutanıyla bir araya geliyoruz. Kore ile iş birliğimiz devam edecek." açıklamasını yaptı.

Özsoy, Rusya üssüne ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Antarktika'da hangi üs olursa olsun ziyaretine gelen ülkenin bayrağını beraberinde göndere çekiyor. Bu çok önemli. Bilimsel anlamda bilim insanlarımızın beraber nasıl çalışmalar yapacağını değerlendirdik, aynı zamanda Türk bilim insanlarını Rus bilim üssüne davet ettiler. Aslında bilim diploması için o kadar önemli bir alan ki burası." diye konuştu.

Antarktika bilim seferlerinde diğer dünya ülkelerinin üslerini ziyaret etmeyi çok önemsediklerini aktaran Özsoy, "Çünkü, buraya geldiniz, bir varlık gösteriyorsunuz ve bilimsel olarak Antarktika'dasınız. Diğer dünya ülkelerine bunu göstermek çok önemli. Biz de buradayız ve bilimsel çalışmalar yapıyoruz ve yeri geldiğinde de işbirliği yapabiliriz anlamında. Bu sebeple 10. yılımızda Rus üssünü, Şili üssünü, Kore üssünü, Çin üssünü ve Bulgar üssünü ziyaret ederek bilimsel iştirakımızı geliştirecek işbirlikleri konularını değerlendirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Şili arasındaki diplomatik ilişkiler 100 yaşında

Burcu Özsoy, Şili'nin Profesor Julio Escudero üssüne ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, Türk bayrağının orada dalgalandırıldığını ve bunun kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bulgaristan'dan, İspanya'dan gelmiş bilim insanlarının ilk durak noktası olarak değerlendirdikleri Şili üssünde ilk konaklamalarını gerçekleştirdiklerini aktaran Özsoy, "Biz içeri girip biz Türk bilim heyetiyiz dediğimizde hakikaten gösterdikleri ilgi çok kıymetli oluyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Antarktika'daki bilimsel çalışmalarını geliştirerek devam ettirecek"

Türkiye'nin Santiago Büyükelçisi Ahmet İhsan Kızıltan da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin 10'uncu kez düzenlendiğini belirterek, Türkiye - Şili arasındaki diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladıklarından dolayı bu senenin önemli bir yıl olduğunu ifade etti.

Kızıltan, 1926'da iki ülke arasında dostluk anlaşmasının imzalanmasıyla diplomatik ilişkilerin resmiyet kazanmış olduğunu aktararak, "Bu da tabi Cumhuriyetimizin kuruluşundan sadece 3 yıl önce olan bir diplomatik girişim. Aynı zamanda Şili'de Türkiye'yi tanıyan ilk Latin Amerika ülkesi oluyor." dedi.

İki ülkenin bilimsel işbirliğini Antarktika özelinde yürüttüğüne işaret eden Kızıltan, "İki taraf da bu iş birliğinden gayet memnun. İki taraf içinde yararlı bir işbirliği oluyor. Bilim adamlarımız, Şilili bilim adamları birlikte Antarktika'da çalışmalar yapabiliyorlar. Bu, Türkiye'nin Antarktika'da alanındaki bilimsel diplomasiye verdiği önemin bir göstergesi. Bu işbirliği Türkiye için önemli. Şili'nin de takdir ettiği bir işbirliği. Türkiye Antarktika'daki bilimsel çalışmalarını önümüzdeki yıllarda da daha da derinleştirerek daha da geliştirerek devam ettirecek." açıklamasını yaptı.