Haberler

Türkiye-Almanya Yuvarlak Masa Toplantısı Düsseldorf'ta Yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Almanya Yuvarlak Masa Toplantısı, Almanya'nın Düsseldorf kentinde gerçekleştirilecek. Toplantıda, ikili ticaret hacminin artırılması ve işbirliği imkanları ele alınacak.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Almanya Yuvarlak Masa Toplantısı, Almanya'nın Düsseldorf kentinde yarın gerçekleştirilecek.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye- Almanya Yuvarlak Masa Toplantısı, DEİK Türkiye- Almanya İş Konseyi, Alman-Türk İş Konseyi (DTWR) ve NRW Global Business Yatırım ve Kalkınma Ajansı işbirliğiyle düzenlenecek.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde yarın yapılacak toplantıya, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ün katılması bekleniyor.

Ticari ilişkiler açısından büyük önem taşıyan Türkiye- Almanya Yuvarlak Masa Toplantısı, Türk iş dünyası ve Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti arasında üst düzey iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleşen ilk toplantı olacak.

Toplantıda, enerji, altyapı ve tedarik zincirleri gibi pek çok sektör ve konu başlığının yanı sıra önemli projeler ele alınacak.

Almanya'nın ekonomik kalbi olarak tanımlanan Kuzey Ren-Vestfalya, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinden daha büyük bir ekonomiye sahip ve Almanya'nın nüfus ve milli gelir bakımından da en güçlü eyaleti olarak öne çıkıyor.

"İkili ticaret hacmimizi 250 milyar avroya çıkarmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Türkiye- Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, toplantıda, enerjiden altyapıya, savunmadan tedarik zincirlerine kadar çeşitli konu başlıklarının çok boyutlu olarak ele alınacağını belirterek, toplantının, Türkiye ile Almanya arasındaki muazzam ticari potansiyeli fark etmek ve bu potansiyele erişmek için kıymetli bir eşik olacağını ifade etti.

Yalçındağ, şunları kaydetti:

"Türk iş dünyası olarak, Almanya özelinde yoğun bir ajandamız, yeni bir hikaye yazarak ülkelerimizin geleceğine katkı sunma hedefimiz var. Bu hedefi gerçekleştirmek için Almanya'nın ekonomik anlamdaki en büyük eyaletine gidecek ve Sayın Başbakan Hendrik Wüst'e yapabileceklerimizi anlatacağız. 50 milyar avroya yakın olan ikili ticaret hacmimizi 10 sene içerisinde 250 milyar avroya çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için Boston Consulting Group'un (BCG) Türkiye ve Almanya ofisleriyle çalışarak bir rapor hazırladık. Raporu Eyalet Başbakanı Sayın Wüst'e sunacak, yakın zamanda ise basına duyuracağız."

Savunma, enerji ve tedarik zincirleri alanları başta olmak üzere birçok sektörde Türkiye ile Almanya arasındaki işbirliği imkanlarının önemini vurgulayan Yalçındağ, "Dünyanın yaşadığı bu belirsizlikler döneminde Avrupa ekonomisini güvenilir limana yanaştırmak için Türkiye-Almanya ortaklığı bir seçenek değil, zarurettir." ifadelerini kullandı.

Yalçındağ, Almanya'yı AB'nin lokomotifi olarak gören iş insanlarıyla hem Türkiye'nin hem Almanya'nın hem de Avrupa Birliği'nin ortak refahına katkı sunmak için Düsseldorf'ta olacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Kazım Kaan Ulu - Ekonomi
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
İlkay Gündoğan'ın sahalara geri döneceği maç belli oldu

Sahalara dönüş tarihi belli oldu! Dev maçta oynayacak
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Su tartışması kanlı bitti: Emekli bekçi tüfekle komşusunu vurdu

Emekli bekçi baba-oğula kurşun yağdırdı: Baba öldü, oğlu yoğun bakımda
Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile ipleri kopardı

Galatasaray'ı tamamen sildi
Çocuklarını görmek için gitti, satırlı saldırıya uğradı

Eşinin sevgilisi tarafından satırla öldürüldü
Babacan kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıtla büyük takdir topladı

Kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıt gündem oldu
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.