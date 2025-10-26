Türkiye-Almanya Yuvarlak Masa Toplantısı Düsseldorf'ta Yapılacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Almanya Yuvarlak Masa Toplantısı, Almanya'nın Düsseldorf kentinde yarın gerçekleştirilecek.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye- Almanya Yuvarlak Masa Toplantısı, DEİK Türkiye- Almanya İş Konseyi, Alman-Türk İş Konseyi (DTWR) ve NRW Global Business Yatırım ve Kalkınma Ajansı işbirliğiyle düzenlenecek.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde yarın yapılacak toplantıya, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ün katılması bekleniyor.

Ticari ilişkiler açısından büyük önem taşıyan Türkiye- Almanya Yuvarlak Masa Toplantısı, Türk iş dünyası ve Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti arasında üst düzey iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleşen ilk toplantı olacak.

Toplantıda, enerji, altyapı ve tedarik zincirleri gibi pek çok sektör ve konu başlığının yanı sıra önemli projeler ele alınacak.

Almanya'nın ekonomik kalbi olarak tanımlanan Kuzey Ren-Vestfalya, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinden daha büyük bir ekonomiye sahip ve Almanya'nın nüfus ve milli gelir bakımından da en güçlü eyaleti olarak öne çıkıyor.

"İkili ticaret hacmimizi 250 milyar avroya çıkarmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Türkiye- Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, toplantıda, enerjiden altyapıya, savunmadan tedarik zincirlerine kadar çeşitli konu başlıklarının çok boyutlu olarak ele alınacağını belirterek, toplantının, Türkiye ile Almanya arasındaki muazzam ticari potansiyeli fark etmek ve bu potansiyele erişmek için kıymetli bir eşik olacağını ifade etti.

Yalçındağ, şunları kaydetti:

"Türk iş dünyası olarak, Almanya özelinde yoğun bir ajandamız, yeni bir hikaye yazarak ülkelerimizin geleceğine katkı sunma hedefimiz var. Bu hedefi gerçekleştirmek için Almanya'nın ekonomik anlamdaki en büyük eyaletine gidecek ve Sayın Başbakan Hendrik Wüst'e yapabileceklerimizi anlatacağız. 50 milyar avroya yakın olan ikili ticaret hacmimizi 10 sene içerisinde 250 milyar avroya çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için Boston Consulting Group'un (BCG) Türkiye ve Almanya ofisleriyle çalışarak bir rapor hazırladık. Raporu Eyalet Başbakanı Sayın Wüst'e sunacak, yakın zamanda ise basına duyuracağız."

Savunma, enerji ve tedarik zincirleri alanları başta olmak üzere birçok sektörde Türkiye ile Almanya arasındaki işbirliği imkanlarının önemini vurgulayan Yalçındağ, "Dünyanın yaşadığı bu belirsizlikler döneminde Avrupa ekonomisini güvenilir limana yanaştırmak için Türkiye-Almanya ortaklığı bir seçenek değil, zarurettir." ifadelerini kullandı.

Yalçındağ, Almanya'yı AB'nin lokomotifi olarak gören iş insanlarıyla hem Türkiye'nin hem Almanya'nın hem de Avrupa Birliği'nin ortak refahına katkı sunmak için Düsseldorf'ta olacaklarını belirtti.