Türkiye-Afrika Medya Zirvesi - Haberler

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Ruanda İş Konseyi Başkanı Selim Bora, son yıllarda Afrika kıtasında Türk firmaların rakiplerinden pozitif ayrıştığını belirterek, "Biz bir nevi geç girmemize rağmen alternatif oluşturduk. Hemen hemen bütün Afrika ülkelerinin liderleri Türk firmalarının farkını gördü ve bizimle daha çok iş yapma isteklerini dile getiriyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afrika Medya Zirvesi kapsamında "Çözüm Ortağı Olarak Türk Şirketleri" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Selim Bora, Türkiye ile Afrika kıtası arasında son yıllarda kültürel, ekonomik, politik ve siyasi alanlarda yaşanan yakınlaşmadan bahsederek, Afrika için en iyi iş ortağının Türkiye ve Türk firmaları olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu kıta ile hızlı uyumunun sebeplerinden bahseden Bora, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Coğrafi yakınlığımız, geçmişten gelen ve genetiğimizde bulunan coğrafi adaptasyon, insanlara verdiğimiz kıymet ve değer, herkese aynı ilgiyi ve değeri göstermemiz sayesinde yakın zamanda bu kıtadaki rakiplerimizle ayrışmaya başladık.

Çin firmaları bizden çok önce Afrika pazarına girdi. Biz bir nevi geç girmemize rağmen alternatif oluşturduk. Hemen hemen bütün Afrika ülkelerinin liderleri Türk firmalarının farkını gördü ve bizimle daha çok iş yapma isteklerini dile getiriyor."

Bora, başka ülke firmalarının işleri sürekli uzatması ve bütçeleri artırması nedeniyle yaşanan tatsız olaylar sonrası Türk firmalara ilginin arttığını vurguladı.

"Türkiye'deki tecrübelerimizi Afrika'ya taşıyoruz"

DEİK Türkiye-Gine İş Konseyi Başkanı ve Albayrak İnşaat Genel Müdürü Yunus Yılmaz da Albayrak Şirketler Grubu'nun bölgedeki yatırımları ve liman işletmeciliğine ilişkin faaliyetlerinden bahsetti.

Çöp toplama ve bertaraf etme ile toplu ulaşım konularında Türkiye'de elde ettikleri tecrübeleri gittikleri ülkelere götürdüklerini dile getiren Yılmaz, bu gibi toplumsal sorunların çözümü noktasında çalışarak halka dokunduklarını anlattı.

Yılmaz, gittikleri ülkelerde kısa sürede yerel çalışanları işe aldıklarını ve eğitim vererek onların tecrübe kazanmasını sağladıklarını ifade etti.

Afrika'da uzun süreli stratejik yatırım yapan bir şirket olarak bu kıtada seslerini duyurmakta zorlandıklarını aktaran Yılmaz, batılı medya şirketlerinin zaman zaman manipülasyon yapabildiğini bildirdi.

Yılmaz, "Afrikalı medya mensubu arkadaşlarımızdan bu konularda haber yaparken bizzat kaynağından bilgi almaları konusunda rica ediyoruz. Biz de bulunduğumuz bölgede bir medya yapılanması içerisindeyiz.

Türkiye ile ilgili doğru haberi kaynağından ulaştırmak için oradaki bazı yerel medya organları ile bir çalışma içerisindeyiz. Bu konuda Afrikalı gazeteci dostlarımızdan bize yardımcı olmalarını rica ediyoruz. " diye konuştu.

Afrika'da özellikle batılı medya ile yaşadıkları problemlere ilişkin detay veren Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

"Bizim Afrika'da faaliyet göstermemizi istemeyen yabancı rakiplerimiz yabancı medya yoluyla manipülasyon yapabiliyor. Bu durumlar karşısında sabırla gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Sonunda oradaki muhataplarımız iyi ki Afrika'ya geldiğimizi söylüyor. Biz iyi niyetle oradayız. Bunu çalışmalarımızla ispat ediyoruz. Bizim hakkımızdaki haberlerde özellikle yerel medyanın daha soğukkanlı olmasını ve bize destek sağlamalarını istiyoruz."

"THY, geçmişteki rakiplerinin çoğundan daha iyi noktada"

THY Afrika'dan Sorumlu Satış Başkan Yardımcısı Hikmet Mesut Türkseven ise yılın ilk çeyreğinde 12,7 milyon yolcu taşıdıklarını, doluluk oranının iç hatlarda yüzde 85'in üzerinde, dış hatlarda ise yüzde 70'e yakın seyrettiğini söyledi.

Türkseven, 2019'a göre kapasitelerinin yüzde 91'ine ulaştıklarını kaydederek, "Bu büyük başarı. Çoğu hava yolu bizim kadar pazara hızlı geri dönemedi Kovid-19 sonrası. 2020'de küresel kapanma sonrası iki ayda sahaya geri döndük. Diğer hiçbir hava yolunun gitmediği yerlere uçuşlarımızı seri bir şekilde koyduk. Afrikalı iş adamlarını ülkemize ve Avrupa'ya taşıyarak ülkeler arası ticarete katkı sağladık." diye konuştu.

Uçak sayılarını artırmak istediklerini dile getiren Türkseven, şu anda piyasada sıkıntı olsa da 372 olan uçak sayısını kısa zamanda 400'e çıkarmayı arzu ettiklerini bildirdi.

Türkseven, 128 ülkeye, 336 havalimanına uçtuklarını ifade ederek, "Geçmiş dönemde birebir rekabette bulunduğumuz çoğu taşıyıcıdan daha iyi seviyedeyiz. Küresel salgın sonrası sahaya hızlıca dönerek sağladığımız ivmenin meyvelerini her alanda görüyoruz." ifadesini kullandı.

THY'nin Afrika'daki uçuşlarından bahseden Türkseven, "1 Haziran'da Güney Sudan'da Juba'ya uçuşlara başlayacağız. Bu sayede Afrika'da 40 ülkeye ve 62 destinasyona uçuyor olacağız." dedi.

"Afrika'nın 48 farklı ülkesinde faaliyetteyiz"

DEİK Türkiye-Uganda İş Konseyi Başkanı Doğan Ali Doğan da iki ülke arasındaki ticari ilişkilerden bahsederek, karşılıklı yaptıkları faaliyetleri anlattı.

Doğanlar Holding olarak Afrika kıtasına giriş hikayelerini anlatan ve bölgedeki ilk Doğtaş mağazasını 2010'da bu kıtada açtıklarını dile getiren Doğan, dünya genelindeki 500'ü aşkın mağazadan 20 tanesinin Afrika'da olduğunu söyledi.

Aktifbank Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku ise 8 yıl boyunca 38 farklı Afrika ülkesini ziyaret ettiğini belirterek, bu kıtadaki faaliyetlerinden bahsetti.

Utku, "48 farklı Afrika ülkesinde 362 finans kurumu ile çalışıyoruz. Özellikle Sahraaltı ile Türkiye arasındaki ticaretin finansmanını kolaylaştırmak için faaliyet gösteriyoruz." yorumunu yaptı.