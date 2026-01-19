Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi'nin tanıtım toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Avrupa Odalar Birliği (Eurochambres) işbirliğinde yürütülen Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu II (TEBD II) Projesi'nin tanıtımı yarın, İstanbul'da gerçekleştirilecek.

TOBB'un açıklamasına göre etkinliğin açılış konuşmalarını TOBB Başkanı ve Eurochambres Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, Eurochambres Başkanı Vladimir Dlouhy, Merkezi Finans ve İhale Birimi Direktörü Barbaros Murat Köse, AB Türkiye Delegasyonu Ticaret ve Ekonomi Bölüm Başkanı Dominik Olewinski ile Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan yapacak.

Avrupa Komisyonu tarafından finansman sağlanan TEBD II Projesi, 2024-2027 yıllarında Türkiye ve 11 AB üyesi ülkeden oda ve borsaların katılımıyla yürütülecek; 18 eşleştirme programı, enerji verimliliği, sürdürülebilir büyüme ve AB müktesebatı konularına odaklanıyor.

Projenin tanıtım toplantısı yarın saat 11.00'de, TOBB İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

Proje kapsamında, oda ve borsaların hizmet kapasitesini geliştirmeye dönük çok sayıda eğitim programı da gerçekleştirilecek.