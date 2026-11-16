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Türkiye 834 bin 496 megavatsaat elektrik üretti, tüketim 817 bin 298 megavatsaat oldu

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Türkiye'de dün 834 bin 496 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 817 bin 298 megavatsaat oldu. Üretimde yüzde 19,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer alırken, gün içi en yüksek tüketim 39 bin 534 megavatsaatle 19.00'da gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 834 bin 496 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 817 bin 298 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 534 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 49 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 834 bin 496 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 817 bin 298 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,7 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 13,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 17 bin 198 megavatsaat elektrik ihracatı, 55 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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