Türkiye 2053 Yılı İçin Net Sıfır Emisyon Hedefi Belirledi

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Su ve Orman Daire Başkanı Mustafa Bulut, Türkiye'nin 2053 yılı için iddialı bir hedef belirlediğini belirterek, "Bu da net sıfır emisyon. Bu hedef yalnızca enerji dönüşümü değil, toprağın, suyun ve ormanların daha etkin yönetimini zorunlu kılmaktadır." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Orman Forumu ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle düzenlenen "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temalı İstanbul Orman İnovasyon Haftası, üçüncü gününde devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen "Ortaklık Görüşmeleri: Ormanlar FAO'nun Prizmasıyla Türkiye Orman Ortaklığı Programı" etkinliğinde konuşan Bulut, artık iklim değişikliğinin sadece çevrenin sorunu değil, ekonominin, güvenliğin ve sosyal refahın temel bir meselesi haline geldiğini söyledi.

Mevcut kalkınma planının, çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı, ileri teknolojiye dayalı, sürdürülebilir çevre vizyonuyla hazırlandığını dile getiren Bulut, planda, yeşil kalkınma ve döngüsel ekonomi ekseninin ana temalardan biri haline getirildiğini ifade etti.

Bulut, gelecek dönem için 3 ana öncelik belirlediklerini belirterek şunları söyledi:

"Birincisi iklime dirençli ekosistemler, ikincisi yeşil finansman ve karbon ekonomisi, üçüncüsü ise veri temelli planlama ve inovatif yönetişim. Türkiye 2053 yılı için iddialı bir hedef belirlemiştir, bu da net sıfır emisyon. Bu hedef yalnızca enerji dönüşümü değil, toprağın, suyun ve ormanların daha etkin yönetimini zorunlu kılmaktadır. Çünkü ormanlar, iklim değişikliğiyle mücadelede en güçlü doğal müttefikimizdir. 2053 net sıfır emisyon hedefi yalnızca teknolojiyle değil, doğayla uyumlu bir kalkınma anlayışıyla mümkündür. Ayrıca tek başına da başarılacak bir hedef değil. Sürdürülebilir ormancılık sadece çevresel bir hedef değil. Türkiye'nin kalkınma vizyonunun bir bileşeni olarak görüyoruz."

"Kamuoyunu aydınlatmamız gerekiyor"

Birleşmiş Milletler Orman Forumu Başkanı İsmail Belen de insanların ve farklı kurumların koordinasyonunun sağlanmasının zorluğuna işaret ederek, "Orman yangınları konusunda Türkiye'nin başarısız olduğu düşünülüyor. Kamuoyunu aydınlatmamız gerekiyor, bütün çalışmalarımızı göstermemiz gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra bazı şeyleri yapmak kolay olacaktır." dedi.

FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Bölgesel Proje Koordinatörü İffet Deniz Cengiz, FAO Türkiye Ortaklık Programı'nın 7 ülkeyi bir araya getirdiğini ifade ederek, buradaki amacın biyoçeşitliliği korumakla ilgili olduğunu söyledi.

Cengiz, biyoçeşitlilik ve sağlıklı ekosistemlerin insanların refahı için önemli olduğunu dile getirerek, "Çeşitlilik azaldığı zaman ormanlar karbon depolayamıyor. Projenin amacı, biyoçeşitliliğin muhafazası ve sürdürülebilir orman yönetimi. Bu yıl nisanda bölgesel çalıştayımızı gerçekleştirdik, yol haritamızı belirlemek üzere bir araya geldik. Yıl sonunda 200 uzmanın eğitilmesini bekliyoruz." diye konuştu.

"Hedefimiz, ormancılık eğitimlerinin küresel önceliklere uygun verilmesi"

FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi ormancılık uzmanı Burak Avcıoğlu da FAO Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı kapsamında yürütülen Orta Asya'da Çevresel Kalkınma ve Sürdürülebilirlik için Orman Restorasyonunun İyileştirilmesi Projesi'ne (FRIENDS) ilişkin bilgi verdi.

FRIENDS projesinin Azerbaycan ve Orta Asya ülkelerinde uygulandığını belirten Avcıoğlu, bu bölgelerin ekolojik açıdan çeşitlilik içerdiğini ve son derece kırılgan yapıda olduğunu ifade etti.

Avcıoğlu, söz konusu coğrafyanın ortak sorunlara sahip olduğunu dile getirerek, "Bu projenin amacı, katılımcı ülkelere gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması ve büyük kapsamlı orman restorasyonu konusunda onlara yardımcı olmak." diye konuştu.

FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Proje Yöneticisi Dr. Hülya Kılıç Hernandez de Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde kurulan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'ne (IFTS) ilişkin bilgi verdi, merkezde eğitimlere 2013'te başlandığını, Kırgızistan ve Kazakistan gibi ülkelere eğitimler verildiğini söyledi.

Türkiye'den ve farklı ülkelerden uzmanlarla eğitim verdiklerini belirten Hernandez, "Hedeflerimizden biri de ormancılık eğitimlerinin küresel önceliklere uygun şekilde verilmesi. Orman yangınlarıyla ilgili eğitim simülasyonunu güncelliyoruz. Bu gerekli bir program." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Uluslararası Teknik Kuruluşlar Koordinatörü Umay Gökçe Özkan da FAO ile gıda güvenliği ve ormancılıkla ilgili 2 program yürüttüklerini, bu kapsamda 50'ye yakın projeye 40 milyon dolar harcandığını ifade etti.

Çeşitli konularda panellerin düzenlendiği İstanbul Orman İnovasyon Haftası, 25 Ekim'e kadar sürecek.