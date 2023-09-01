Türkgözü Gümrük Kapısı Modernizasyonu Tamamlandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin uluslararası ticaret açısından çok önemli bir koridorun merkezinde yer aldığını belirterek "Modernize edilen Türkgözü Sınır Kapısı Türkiye'yi Kafkaslar'a, Asya'ya bağlayan çok önemli bir noktadadır" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte Ardahan'ın Posof ilçesinde modernizasyonu tamamlanan Türközü Gümrük Kapısı'nın açılış törenine katıldı. Ticaret Bakanı Bolat burada yaptığı konuşmada, gümrük kapılarında yapılan modernizasyonlarla ilgili bilgi verirken, Bakanlık olarak 152 gümrük kapısı yönetiminden sorumlu olduklarını hatırlattı. GTİ ile işbirliği yaparak 13 tane gümrük kapısını modernize ettiklerini belirten Bakan Bolat, dış ticaretin artması için gümrük kapılarının önemine değindi. Türkiye'nin uluslararası ticaret açısında çok önemli bir koridorun merkezinde yer aldığını ifade eden Bolat, Türkgözü Kapısı'nın da Türkiye'yi Kafkaslar'a, Asya'ya bağlayan çok önemli bir nokta olduğunu bildirdi. Türkiye'nin liman, kapı ve taşıma alt yapı kapasitesinin artırılmasının büyük öneme sahip olduğunu belirten Bakan Polat, hükümetin bu işler için çok önemli projeleri gerçekleştirdiğini anlattı. Türkiye'nin geçen 254 milyar dolar ihracatı olduğunu hatırlatan Bolat, depremin olumsuz etkilerine rağmen bu yıl da aynı rakamları koruduklarını anlattı. Türkiye'nin 620 milyar dolarlık dış ticaretinde gümrük kapılarının çok önemli işlevi olduğunu belirten Bolat, bu gümrük kapılarında hızın önemine işaret etti.

Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (GTİ) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, 2005 yılında Habur ve Cilvegözü Gümrük kapıları ile başladıkları modernizasyon serisine Türkgözü Gümrük Kapısı'nı da eklemenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Bu modernizasyonun iki ülke arasındaki ticaretin ve insan hareketlerinin daha hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleşmesine olanak sağlayacağını ifade etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün Ardahan'ı ve ülkemizi, Kafkaslar'a ve Asya'ya daha güçlü bir şekilde bağlayacak, bu topraklara daha fazla refah ve zenginlik getirecek, çok önemli bir adım atıyoruz. Ülkemiz ve iş dünyamız adına gururlu ve mutluyuz" dedi. Ticaretin olduğu yerde para, paranın olduğu yerde zenginlik, zenginliğin olduğu yerde de huzurun bulunduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Ticaretin rotasını, bu coğrafyaya çevirmeyi hedefledik. Türkgözü Sınır Kapısı'yla, bu hedefimiz doğrultusunda bir adım daha attık. Hükümetimizin olumlu yaklaşımı ve onayıyla dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Kara gümrük kapılarını yap-işlet-devret modeliyle modernize etmeye başladık. Bunu yaparken devlete tek kuruş maliyet yüklemedik. Kamu bütçesinden tek bir kuruş harcama yaptırmadık. Üstelik daha etkin ve hacimli çalışan kapılar sayesinde, devletin vergi gelirleri katlanarak arttı" diye konuştu.

"12 gümrük kapısı yenilendi"

Bugüne kadar 12 sınır kapısını en ileri teknolojiyi kullanarak tamamen yenilediklerini ve ülke ekonomisine kazandırdıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, modernize ettikleri kapılarda, bekleme sürelerinin yarı yarıya azaldığını bildirdi. Hisarcıklıoğlu buralarda; geçiş hacminin katlanarak arttığını kaydetti. "Bütün bunlar için, Oda-Borsa camiası olarak, tam 660 milyon dolarlık yatırım yaptık" diyen TOBB Başkanı şunları söyledi:

"Türkgözü Gümrük Kapısı'nı modernize etmek için de 180 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Yani devleti bu kadar para harcamaktan kurtardık. Bu kapılardan elde edilen gelirden de, devletimiz 340 milyon dolar daha fazla, vergi geliri sağladı. Demek ki Oda-Borsa camiası olarak, devletimizin kasasına 1 milyar dolar kazandırmış olduk. Bundan da sadece devlet değil, özel sektörümüz ve üyelerimiz de kazandı. Ülkemizden karayolu ile yapılan ihracatın yüzde 85'i, modernize edilen bu kapılardan geçiyor. Yeni kapılar sayesinde, mal taşıyan tırların bekleme süreleri kısaldı. Özel sektörümüz navlun masrafından tasarruf etti. Ayrıca ülkemize gelirken, Türkiye'nin görünen ilk yüzü olan çağdaş, güvenli ve konforlu tesislerimizle, ülkemizin prestijini de yükselttik."

Programı Gürcistan Maliye Bakan Birinci Yardımcısı Giorgi Kakaurıdze, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, çevre illerden ilgileler ve vatandaşlar katıldı. - ARDAHAN