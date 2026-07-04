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Üreticilere tarımsal destekler anlatıldı

Üreticilere tarımsal destekler anlatıldı
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Sinop’un Türkeli ilçesinde düzenlenen toplantıda çiftçilere TARSİM ve tarımsal desteklemeler hakkında bilgi verildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, "Cuma Buluşmaları" kapsamında Çatakörencik köyünde çiftçilere yönelik Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve tarımsal desteklemeler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, üreticilere TARSİM uygulamaları, tarım sigortalarının önemi ve devlet destekli tarımsal destekleme programları hakkında bilgi verildi.

Toplantıda, tarımsal üretimde karşılaşılabilecek doğal afet ve çeşitli risklere karşı sigortanın önemi anlatılırken, üreticilerin yararlanabileceği destekleme programlarına ilişkin başvuru süreçleri ve uygulama esasları da paylaşıldı.

Çiftçilerin sorularının da yanıtlandığı programda, üreticilerin bilinçlendirilmesi ve tarımsal faaliyetlerin daha güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla benzer bilgilendirme toplantılarının farklı köylerde de devam edeceği belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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