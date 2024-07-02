Turkcell'in AI4Green Projesi Eureka Yılın İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü

Turkcell'in paydaşları arasında yer aldığı uluslararası AR-GE projelerinden AI4Green Projesi (Artificial Intelligence for Green Networks), "Eureka Yılın İnovasyon Ödülü"ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in paydaşları arasında yer aldığı AI4Green projesi, Eureka CELTIC Next kümesi altında yer alan ve TÜBİTAK Uluslararası Sanayi İş Birliği Programı kapsamında desteklenen çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Fransa, Portekiz ve İsveç dahil toplam 5 farklı ülkeden 17 paydaşın katılımıyla yürütülen AI4Green Projesi'nin Türkiye konsorsiyumu Turkcell, P.I. Works ve Turkgen'den oluşurken, konsorsiyumunun koordinatörlüğünü de Turkcell üstlendi.

Projenin uluslararası koordinatörlüğü İsveç'ten KTH Royal Institute of Technology tarafından yürütüldü. Yeni şebeke mimarilerinin ortaya çıkmasını ve akıllı şebekelerin gelişimini de dikkate alarak kapsamlı yapay zeka tabanlı algoritmalar ve çözümler geliştirmeyi hedefleyen AI4Green projesi, üç yıllık çalışmanın ardından 2023 itibarıyla faaliyetlerini tamamladı. Söz konusu proje, enerji verimliliği ve risk farkındalığı alanında elde ettiği sonuçlar ile "Eureka Küresel İnovasyon Zirvesi 2024" etkinliğinde Eureka Yılın İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü.

"AR-GE ve yenilik faaliyetlerimizle yatırımlarımızı destekleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vehbi Çağrı Güngör, daha sürdürülebilir ve verimli bir şebeke altyapısına sahip olmak adına yürütülen çalışmalara değinerek, Turkcell olarak, kullandıkları enerjinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi için yoğun yatırım planları olduğunu belirtti.

Güngör, "2026 itibarıyla toplam elektrik ihtiyacımızın yüzde 65'ini kendi sahip olduğumuz rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları ile 'Yeşil Enerji' kaynaklarından karşılamayı hedefliyoruz. Bunun yanında, kullanımlarımızın verimli olması da en az kaynağı kadar bizim için önemli. Yürüttüğümüz AR-GE ve yenilik faaliyetlerimizle bu alandaki doğrudan yatırımlarımızı destekleyecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Eureka Yılın İnovasyon Ödülü'nü kazandıkları proje hakkında da bilgiler veren Güngör, projedeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye konsorsiyum liderliğini ve Türkiye kullanım senaryosu liderliğini de üstlendikleri projede, paydaşlarıyla ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Güngör, "Bu kapsamda P.I. Works ile birlikte yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda kapsama kaybına neden olmayacak şekilde baz istasyonlarının kullanım dışı dönemlerde otomatik bir şekilde kapatılmasını sağladık ve sahanın aktif kullanım anlarını otomatize ederek önemli enerji tasarrufu kazanımları elde ettik. Diğer paydaşımız Turkgen ile yürütülen çalışmalarda ise sosyal medya verilerinin işlenmesi ile anlık olaylar ve yoğunluklar tespit edilerek, planlama dışı ihtiyaçların anında belirlenmesi ve aksiyon alınması sağlandı." açıklamalarında bulundu.

Turkcell'in 30 yıldır teknoloji ve inovasyon konusunda Türkiye'ye öncülük ettiğine dikkati çeken Güngör, şunları kaydetti:

"AR-GE çalışmalarımız ile ülkemiz için her açıdan fayda üretmeye devam ediyoruz. Yerli ekosistemimle ürettiğimiz çözümlere ek olarak yabancı proje paydaşlarımızla da uluslararası arenada rekabetçi ve yenilikçi çıktılar üretiyoruz. Bu noktada TÜBİTAK'ın desteklediği ulusal projelerimiz ile özellikle Avrupa Birliği'nin desteklediği uluslararası projelerimiz bizim için büyük önem taşıyor. Tıpkı AI4Green projesinde olduğu gibi, bu projeler sayesinde hem Turkcell hem de ülkemiz için çok başarılı sonuçlar elde ederken, ortak bilgi birikiminin büyümesine katkı sağlıyoruz. Yeni nesil teknolojiler odaklı AR-GE çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."