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Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 1,23 milyar yuanlık finansman anlaşmasına imza attı

Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 1,23 milyar yuanlık finansman anlaşmasına imza attı
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Turkcell, uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda Çin Kalkınma Bankası ile 1,23 milyar Çin yuanı tutarında bir finansman anlaşması imzaladı. Anlaşma, şirketin dijital dönüşüm sürecine önemli katkılar sağlayacak.

Turkcell, mayıs ayında ön protokol yaptığı uluslararası kredi anlaşmasının ilk dilimi olan 1,23 milyar Çin yuanı için imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell yeni nesil altyapı ürünlerinin satın alımı için Çin Kalkınma Bankası ile 10 yıl vadeli ve 300 milyon avro karşılığındaki finansman anlaşmasının ilk yarısı olarak, 1,23 milyar Çin yuanı (RMB) tutarındaki finansman anlaşmasına imza attı.

Ön protokolü mayıs ayında imzalanan anlaşma, Turkcell'in uzun vadeli büyüme stratejisi için sağlam bir temel oluşturmasının yanı sıra gelecekteki büyüme fırsatlarını değerlendirmesi konusunda da önemli bir adımı temsil ediyor. Mevcut piyasa koşullarına göre 10 yıl vadeli anlaşma, sektörde yakın dönemde duyurulan en uygun maliyetli finansman olarak öne çıkıyor.

Açıklamada imza törenindeki konuşmasına yer verilen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, anlaşmanın önemine dikkati çekerek, Turkcell'in, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğuna öncülük etmeye hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Kalyon, iletişim altyapılarını sürekli geliştirmek ve kullanıcılarına en yeni teknolojik deneyimleri yaşatmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurguladı.

Türkiye'nin ve Turkcell'in büyüme yolculuğu, yurt dışındaki yatırımcılar ve kredi kuruluşlarından da yoğun ilgi gördüğünün altını çizen Kalyon, şunları kaydetti:

"Bu uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman anlaşmasını hem Türkiye hem de Turkcell'e duyulan küresel güvenin bir yansıması olması açısından çok önemsiyoruz. Bu anlaşma, yalnızca inovasyon süreçlerini ve telekom ekipman yatırımlarımızı desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin dijital dönüşümüne de büyük katkı sağlayacak. Ayrıca kullanıcılarımıza yenilikçi ürün ve hizmetler sunma hedefimize de ulaşmaya olanak tanıyacak. Bu imzanın ülkemiz ve Turkcell için hayırlı olmasını diliyor, paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

Çin Kalkınma Bankası Shenzhen Şubesi Genel Müdür Yardımcısı Jia Chenliang da altyapı finansmanı ve yatırımında küresel lider bir banka olarak Kuşak ve Yol Projesi kapsamında ülkeler arasında bağlantıyı güçlendirme ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için gereken adımları atma konusunda oldukça kararlı olduklarının altını çizdi.

Chenliang, "Bu doğrultuda Avrupa'nın önde gelen telekom operatörlerinden Turkcell ile gerçekleştirilen anlaşma sayesinde iki ülke arasında yüksek teknoloji inovasyonu, ticaret ve ekonomik kalkınma gibi alanlardaki iş birliğini daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Bu ortaklık, Turkcell ve Türkiye telekomünikasyon sektörünün geleceğin fırsatlarını yakalamasını ve dijital dönüşümlerini hızlandırmasını sağlayacak." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi

Uluslararası İlişkiler Dijital Dönüşüm Teknoloji Turkcell Ekonomi Finans Banka

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