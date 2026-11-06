TÜRKBESD raporu 25 yılda 63 milyar dolarlık net dış ticaret fazlasını ortaya koydu

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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), sektörün ortak sesini ve kurumsal temsilini güçlendirdiği 40. yılında, Türkiye ekonomisine sağladığı çok boyutlu katkıyı ortaya koyduğu "Türkiye Beyaz Eşya Sektörü 40. Yıl Etki Analizi Raporu"nun sonuçlarını açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, üretim ve ihracat, istihdam, yatırım, dış ticaret, küresel rekabetçilik ve enerji verimliliği başlıklarını bir arada inceleyen çalışma, beyaz eşya sanayisinin doğrudan üretim faaliyetlerinin ötesine geçen ekonomik etkisini gösteriyor.

Küresel beyaz eşya üretiminin yaklaşık yüzde 7'sini yapan Türkiye, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük beyaz eşya üretim merkezi konumunda bulunuyor.

Rapora göre, 2000-2025 döneminde beyaz eşya sektöründe yapılan her 1 birimlik üretim, bağlantılı sektörlerde yarattığı etkilerle birlikte ekonomi genelinde 4,4 birimlik değere karşılık geliyor.

İstihdam verileri de sektörün bu geniş etkisini ortaya koyuyor. Beyaz eşya sanayisinde imalat ve ticaret alanlarında doğrudan 141 bin kişi çalışırken, tedarik zinciri ve hizmetler de dahil edildiğinde sektörle bağlantılı istihdam 633 bine ulaşıyor. Sektörün teknoloji ve mühendislik kapasitesindeki gelişim de raporun öne çıkan sonuçları arasında yer alıyor.

Sektördeki patent ve faydalı model faaliyetlerinde yerli kaynakların payı yüzde 15 iken bugün yüzde 61'e yükseldi. Aynı dönemde söz konusu faaliyetler 11 kat artarken, AR-GE merkezi sayısı 13'ten 23'e çıktı. Sektörün tetiklediği imalat yatırımlarının yüzde 96'sı orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşti.

Beyaz eşya sektörünün enerji verimliliği alanındaki katkısı

Yatırım etkisi açısından da beyaz eşya sanayisinin üretim zincirinin tamamına yayılan rolü öne çıkıyor. Son 25 yılda sektörün Türkiye ekonomisinde yarattığı toplam yatırım etkisi 156 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın 115,6 milyar doları sektöre parça, malzeme, teknoloji ve hizmet sağlayan diğer alanlarda gerçekleşti.

Beyaz eşya sektörüne yapılan bir yatırım, ekonominin birçok farklı alanında yeni yatırımların önünü açıyor. Bununla birlikte beyaz eşya sanayisinin büyümesiyle gelişen tedarik ağı, ülkenin ihracatına ve dış ticaret fazlasına da katkı sağlıyor.

Rapor, beyaz eşya sektörünün enerji verimliliği alanındaki katkısını da ortaya koyuyor. Son 25 yılda geliştirilen enerji verimli ürünler sayesinde toplam 24,2 TWh elektrik tasarrufu sağlandı. Bu miktar, yaklaşık 8 milyon hanenin bir yıllık elektrik tüketimine karşılık geliyor.

4 temel öncelik belirlendi

TÜRKBESD, rapor doğrultusunda Türkiye beyaz eşya sektörünün rekabet gücünü koruması ve uzun vadeli gelişimini sürdürmesi için 4 temel öncelik belirledi.

İlk öncelik üretim maliyetlerinin rekabetçi seviyelerde tutulması oldu. İkinci öncelik uluslararası pazarlardaki konumun güçlendirilmesi, üçüncü öncelik ise teknolojiye ve insana yatırım yapılması olarak belirlendi. Yeşil dönüşümün hızlandırılması ve iç pazarın güçlendirilmesi de dördüncü öncelik alanı olarak tespit edildi.

Raporda yer alan öncelikler, Türkiye'nin beyaz eşya alanındaki güçlü sanayi altyapısını koruyarak küresel rekabetteki konumunu ileriye taşıma hedefini destekliyor.

"Son 25 yılda 543 milyon adet üretim gerçekleştirdik ve bunun 395 milyon adedini ihraç ettik"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Şengül, Türkiye beyaz eşya sanayisinin bugün ulaştığı üretim ve ihracat kapasitesinin uzun vadeli bir dönüşümün sonucu olduğunu belirtti.

Şengül, 1986 yılında yıllık 1,2 milyon adet olan beyaz eşya üretiminin bugün yaklaşık 24 katına çıkarak 29,1 milyon adede ulaştığını, 2021 yılında 34,1 milyon adetle üretimde tarihi zirvenin görüldüğünü ifade etti.

Sektörün küresel pazarlara açılmasında 1996 yılında Gümrük Birliği'ne geçişin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Şengül, Türkiye'nin 2003 yılından bu yana dünyanın en büyük 10 beyaz eşya ihracatçısı arasında yer aldığına işaret etti.

Türkiye'nin, dünyanın altıncı büyük beyaz eşya ihracatçısı olduğunu belirten Şengül, şunları kaydetti:

"Beyaz eşya sanayisi, 40 yılda Türkiye'nin üretim ve ihracat kapasitesini büyütürken çok geniş bir değer zincirinin gelişmesini sağladı. Son 25 yılda 543 milyon adet üretim gerçekleştirdik ve bunun 395 milyon adedini ihraç ettik. Başka bir ifadeyle ürettiğimiz her 4 üründen 3'ünü yurt dışına gönderdik. Bu dönemde elde edilen 63 milyar dolarlık net dış ticaret fazlası, sektörümüzün Türkiye ekonomisine döviz kazandıran stratejik rolünü ortaya koyuyor."

Beyaz eşyanın ihracattaki payı dünya ortalamasının 4,3 katı

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz da Türkiye'nin beyaz eşyada güçlü ve kalıcı bir üretim ve ihracat uzmanlaşmasına sahip olduğunu ifade etti.

Beyaz eşyanın ihracattaki payının dünya ortalamasının 4,3 katı olduğuna işaret eden Yavuz, "Bu oranla Çin, Almanya, İtalya, Meksika ve Güney Kore'nin önündeyiz. Bu tablo, beyaz eşyanın ülkemiz için belirgin bir ihracat uzmanlaşması alanı olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ana pazarı olan Avrupa'da Uzak Doğulu üreticilerin maliyet rekabetçiliğine dikkati çeken Yavuz, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, beyaz eşyada güçlü bir üretim altyapısı, gelişmiş mühendislik yetkinlikleri ve uluslararası pazarlarda edindiği güçlü konumla öne çıkıyor. Özellikle Avrupa pazarında maliyet rekabetçiliği belirleyici hale gelirken üretim ve ihracat gücümüzü destekleyecek tedbirlerin hızla devreye alınması önem taşıyor. Üretimde yaşanabilecek kayıpların etkisi, sektörün sınırlarını aşarak tedarik zincirine, istihdama ve Türkiye ekonomisinin geneline yayılıyor."

"Enerji verimliliği, daha az kaynak tüketirken daha yüksek yaşam kalitesi sunabilmenin temel unsurlarından biri"

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı ise enerji verimliliğinin hem tüketici hem de ülke ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Enerji verimliliği, daha az kaynak tüketirken daha yüksek yaşam kalitesi sunabilmenin temel unsurlarından biri." ifadesini kullandı.

Özkadı, son 25 yılda elde edilen elektrik tasarrufu ve sağlanan sera gazı emisyon azaltımının sektörün teknolojik gelişiminin çevresel faydalarını somut biçimde ortaya koyduğunu belirterek, "Daha büyük ve kullanışlı ürünleri daha düşük enerji tüketimiyle sunabilmek, tüketicilerin elektrik giderlerini azaltırken Türkiye'nin enerji verimliliği ve emisyon azaltım hedeflerine de katkı sağlıyor." dedi.

Kaynak: AA