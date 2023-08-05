Türk yatırımcılar konut almak için rotayı ABD'ye çevirdi

Amerika'nın önde gelen emlak broker şirketi İnternational Realty Group'un (IRG) kurucu ortakları Giovanna Guzman, Cengiz Bayırlı, dolarla kira almak ve daha karlı yatırım yapmak için Türklerin konutta rotayı Miami ve Baltimore başta olmak üzere Amerika'ya çevirdiğini söyledi.

Amerika'nın önde gelen emlak broker şirketi İnternational Realty Group'un (IRG) kurucu ortakları Giovanna Guzman, Cengiz Bayırlı, dolarla kira almak ve daha karlı yatırım yapmak için Türklerin konutta rotayı Miami ve Baltimore başta olmak üzere Amerika'ya çevirdiğini söyledi. Bayırlı, "Dolar bazında yıllık yüzde 10 kazanç sağlayabiliyorsunuz" dedi. Guzman ise "Türk yatırımcılarının gözde şehri son üç yılda 5 milyar doların üzerinde yatırım yapılan Miami oldu. Yüzde 70'i yatırım yüze 30 ise oturma amaçlı konut aldı" diye konuştu.

Gayrimenkul yatırımının uzun yıllardır insanların servetlerini koruma ve artırma konusunda tercih ettiği güvenilir bir yol olduğunu belirten Cengiz Bayırlı, son dönemde ABD'nin yabancı yatırımcılar için cazip bir gayrimenkul piyasasına dönüştüğünü söyledi. Bayırlı, "Bu ülkenin ekonomik istikrarı, sağlam hukuki altyapısı ve çeşitlilik sunan coğrafi yapısı ev almak isteyenler için çok alternatifli fırsatlar sunuyor" ifadelerini kullandı.

AMERİKA'DAN KONUT ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bayırlı, "Amerika'da gayrimenkul yatırımı yapmak, birçok kişi için mantıklı bir yatırım seçeneğidir. Ancak öncesinde bazı faktörlere dikkat etmekte fayda var. Öncelikle Amerika'da gayrimenkul piyasası oldukça büyük ve bölgelere göre farklılık gösterir. Bu nedenle yatırım yapacağınız bölgeyi doğru seçmelisiniz. Farklı bölgelerdeki gayrimenkul fiyatları, kira getirileri ve talep koşulları gibi faktörler yatırım getirilerinizi doğrudan etkileyebilir. Amerika'da ev fiyatları, Türkiye'ye göre yüksek olabilir. Bu nedenle, gayrimenkul yatırımı yapmadan önce bütçenizi belirleyerek yatırım getirilerinizi maksimize etmelisiniz. Hangi şehirde ev alacağınıza da karar vermelisiniz" dedi.

Yatırımın türünün doğru seçilmesi gerektiğini vurgulayan Bayırlı, "Amerika'da, kira geliri elde etmek için gayrimenkul yatırımı yapabileceğiniz gibi evin değerinin artmasını bekleyerek bir satış yatırımı da yapabilirsiniz. Her iki seçenek de avantajları ve dezavantajları olan yatırım stratejileridir. Amerika'da ev almak isteyenler, bir gayrimenkul yatırım danışmanı ile çalışmalıdır. Yatırım danışmanları, uygun evi bulmanıza ve satın alma sürecinize yardımcı olur. Ancak iyi ve güvenilir bir gayrimenkul danışmanı veya danışman şirketi bulmak önemlidir. Bu nedenle, referanslarınızı ve yorumlarınızı kontrol ederek iyi bir danışman şirket seçmelisiniz. Talebinize göre yatırım danışmanınızla birlikte almak istediğiniz evin özelliklerini belirleyip arama aşamasına geçin. Bunu siteler aracılığıyla da yapabilirsiniz" diye konuştu.

HER EYALETTE FARKLI YASA VE KURALLAR VAR

"Evi beğendikten sonra satın alma sürecini başlatın" diyen Bayırlı, bu süreçte, gayrimenkul danışmanından yardım almak gerektiğini aktardı. Bayırlı, "Tüm belgeler imzalanıp ödemeler yapıldıktan sonra ev artık sizin olacaktır. Bu adımları takip ederek Amerika'da ev sahibi olabilirsiniz. Ancak unutmayın ki her eyalette farklı yasalar ve kurallar olabileceğinden bu süreçler için uzman yardımını almak en iyisidir" ifadelerini kullandı.

KONTRATLARIN HEPSİ ELEKTRONİK İMZA SİSTEMİYLE İLERLİYOR

Süreci anlatan Cengiz Bayırlı, "Önemli olan ne şekilde ilerleyebileceğinizi bilmek. Yatırım amaçlı ev alınacaksa Baltimore'da ya da Miami'de olabilir. Kişiler alacakları projeyi seçiyor, evin değeri 1 milyon dolarsa bununla ilgili kontrat yapılıyor. Eğer proje halinde bir evse, kontrat yapıldıktan sonra yüzde 10'luk bir depozito oluyor. 100 bin dolarlık bölümü tapu dairesinin hesabına Türkiye'den gönderiliyor. Bu arada bu kontratların hepsi elektronik imza sistemiyle ilerliyor. ABD'de ev almak isteyenlerin Amerikan vizesine ihtiyaçları yok, hatta evlerinden çıkmalarına bile gerek yok. Oturdukları yerden her türlü işlemi halledebiliyorlar. İşlemlerin hepsi bu şekilde bitiyor, sonrasında belli periyotlarda yapacakları değişik ödeme sistemleri var. Akabinde de zaten bununla ilgili tüm evraklar kendilerine geliyor. Eğer bitmiş bir daireyse bununla ilgili yine bir teklif veriliyor, paralarını gönderiyorlar. İşlemlerin biteceği gün tapu dairesinden tapuları online iletiliyor ve evlerini satın almış oluyorlar. İşte bu kadar kolay ve güvenli bir sistemle ilerleyen bir süreç" dedi.

Bayırlı, IRG iştiraki olarak kurduğu Property Invest USA (PIUSA) şirketin de Baltimore'da avantajlı fiyatlarla ev alımı imkanı sunduğunu dile getirdi. Şirket, ürün yelpazesine 120 bin dolardan başlayan evler koyarak her kesimden müşteriye hitap etmeyi hedefliyor. Bayırlı, Washington D.C.'ye yakın olması ve ev fiyatlarının D.C.'ye göre çok daha ucuz olması sebebiyle Baltimore'un yatırımcıların gözdesi olduğunu belirterek "Üstelik buradaki kira geliri Türkiye'deki kira gelirinin iki hatta üç katına ulaşabiliyor" diye konuştu.

Baltimore'da 100 bin dolar değerindeki bir evden yıllık net 10 bin dolar kira getirisi elde edilebileceğini söyleyen Bayırlı, Baltimore ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Tapu işlemleri elektronik imzayla e-posta yoluyla tamamlanıyor. Yatırımcı belge işiyle uğraşmıyor. Tüm işlemler şirket tarafından yerine getiriliyor. Kiralar her ayın ilk haftasında konut sahibinin hesabına yatırılır. Kiralar hem ABD hükümeti hem de şirketimiz tarafından garanti altındadır. Son yıllarda kira gelirlerinden Türkiye'ye her ay düzenli olarak döviz girdisi sağlanıyor."

TÜRKLER MİAMİ'Yİ TERCİH EDİYOR

Miami'nin son derece kozmopolit ve aktif bir şehir olduğunu belirten Guzman ise "Türk yatırımcılar, yurt dışında gayrimenkul yatırımı yapmak için son yıllarda ABD'nin Florida eyaletindeki Miami'yi tercih ediyor. Son 3 yılda 5 milyar dolarlık gayrimenkul yatırımı yapılan bu kentteki gayrimenkul piyasasının katlanarak artması öngörülüyor. 10 yılda ulaşılabilecek seviyeyi iki senede yakaladı. Büyük şirketler merkezlerini Miami'ye taşıdı. Yatırımların geri dönüş hızının ikiye katlandı. Kiralar 1 sene öncesine göre iki katına çıktı. Miami, son 3 yılda 5 milyar dolarlık emlak yatırımı alan gözde bir şehir, daha da talep görecek" diye konuştu.

ABD'de en çok ziyaret edilen ikinci eyalet olan Florida'nın yatırımcılara vergi avantajı da sunduğunu belirten Guzman, "Florida'da eyalet vergisi yok, emlak vergileri çok düşük. Sıradaki Silikon Vadisi Miami'de kurulacak, buraya yapılan yatırımların değeri katlanarak artacak" ifadelerini kullandı.