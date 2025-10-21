Türk ve İtalyan Tekstil Sektörü İzmir'de Buluştu

İzmir'de düzenlenen etkinlikte, Türk ve İtalyan tekstil firmalarının potansiyelleri ve olası iş birliği fırsatları görüşüldü.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ile İtalyan Veneto İnovasyon Ajansının organize ettiği "Türk-İtalyan Tekstil Sektör Etkinliği", İzQ Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleşti.

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Ateş İlyas Demirkalkan, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, tekstil sektörünün Türkiye ekonomisinin itici güçlerinden ve temel sektörlerinden olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünya tekstil ve hazır giyim ihracatının yüzde 5'ini gerçekleştirerek lider ülkeler arasında yer aldığını aktaran Demirkalkan, "Bölgemizin bereketli toprakları, tekstil ham maddelerine erişimi kolaylaştırırken donanımlı fabrikalarımız, genç ve nitelikli iş gücümüz bu hammaddelerin üretime dönüşmesini sağlamaktadır." dedi.

Demirkalkan, Türk tekstil sektörünün yıllık 2 milyar dolar civarında ihracat yaptığını anlattı.

Türk tekstil sektörünün birçok ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini dile getiren Demirkalkan, şunları kaydetti:

"Oda olarak Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında 15 yıldır çok sayıda başarılı etkinliğe ve projeye imza attık. Bu organizasyonlar aracılığıyla KOBİ'lerimiz, büyük ölçekli firmalarımız ve girişimcilerimiz Avrupa'daki paydaşlarıyla buluşma ve yeni ticari ortaklık fırsatları yakalamıştır. Sektördeki bilgi birikimi, temsilcilerinin dinamik yapısı ve yılların tecrübesiyle sizlerin marka gücünüzün mevcut iş birliklerini çok daha sağlamlaştırmasını, bugünkü etkinliğimizin de yeni iş birliklerine vesile olmasını diliyorum."

İzmir ve çevre iller ile İtalya'nın Veneto şehrindeki tekstil firmalarının sahipleri ve yetkililerinin katıldığı etkinlikte, iki ülkenin tekstil sektörünün potansiyelleri değerlendirildi.

Uluslararası iş birliği fırsatları ve başarı hikayelerinin de aktarıldığı etkinliğe İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi ile Veneto İnovasyon Ajansı Proje Yöneticisi Marco Gorini de katıldı.