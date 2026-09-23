Türk ve İtalyan şirketler Bilkent'te yeşil dönüşüm forumunda buluştu

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Girişim ve Sanayi Derneği ile İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği tarafından Türkiye- İtalya Yeşil Dönüşüm Forumu düzenlendi.

Bilkent Cyberpark'ta yapılan forumun açılışında konuşan Girişim ve Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Keleş, Türkiye ve İtalya'nın güçlü sanayi ve üretim kültürüne sahip olduğunu belirterek iki ülkenin tasarım, mühendislik, girişimcilik ve yenilikçilik konularında tecrübeye sahip olduğunu söyledi.

COP31'i, yeni uygulamaların ortaya çıkabileceği önemli bir eşik olarak gördüklerini ifade eden Keleş, "Artık yalnızca hedef koymanın yeterli olmadığı bir dönemdeyiz. Hedef kadar uygulamaya, niyet kadar çabaya, söz kadar somut sonuca ihtiyacımız var. Elbette sonuç önemlidir ama dönüşümü başlatan şey çoğu zaman ilk adımdır." ifadelerini kullandı.

Keleş, forum kapsamında konuşmalardan ilham alınması ve diyalogların somut işbirliklerine dönmesi temennisinde bulundu.

"Ortak yeşil dönüşüm" vurgusu

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Stefano Kaslowski de Türkiye ve İtalya arasındaki ilişkilerin çok uzun süredir devam ettiğini söyledi.

Dünya üzerinde birçok zorlukla mücadele edildiğini kaydeden Kaslowski; göç, ekonomik kriz ve iklim değişikliği gibi sorunların toplumları etkilediğini hatırlattı.

Kaslowski, iklim değişikliği ve yeşil dönüşümün önemine dikkati çekerek söz konusu problemlerin birbirine bağlı olduğunu ve hiçbir ülkenin bunlarla tek başına mücadele edemeyeceğini anlattı.

İki toplumun birçok ortak değer taşıdığını, şirketlerin de birçok ortak platformda görev yaptığını vurgulayan Kaslowski, bu platformlarla yeni fırsatların doğabileceğini söyledi. Kaslowski ayrıca Türk ve İtalyan şirketlerin ortak yeşil dönüşüm sağlayabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA