Haberler

Türk Telekom'un Sivas'taki Güneş Enerji Santrali 5G ile Hizmete Alındı

Türk Telekom'un Sivas'taki Güneş Enerji Santrali 5G ile Hizmete Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Zara ilçesinde Türk Telekom'un kurduğu Güneş Enerji Santrali, 5G teknolojisiyle uzaktan hizmete alındı. Yıllık 200 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip santral, çevre dostu yapısıyla bölgenin enerji ihtiyacına katkı sağlayacak.

Türk Telekom'un Sivas'ta kurduğu dev Güneş Enerji Santrali (GES), 5G teknolojisiyle uzaktan hizmete alındı.

Sivas'ın Zara ilçesinde Türk Telekom tarafından yapımı tamamlanan ve Türkiye'nin en yüksek kapasiteli tesisleri arasında yer alan Sivas Güneş Enerji Santrali (GES), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Enerji Verimliliği Forumu kapsamında 5G bağlantısı üzerinden uzaktan hizmete alındı. Yıllık yaklaşık 200 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip olan santral, çevre dostu yapısıyla bölgenin enerji ihtiyacına önemli katkı sağlayacak. Açılış programına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek katılırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Türk Telekom CEO'su Ümit Önal programa video konferans (VKS) yöntemiyle bağlandı.

Sivas GES'in yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırarak hem enerji verimliliğine hem de sürdürülebilir çevre hedeflerine katkı sunması bekleniyor. Türkiye'nin en yüksek kapasiteli yenilenebilir enerji tesislerinden biri olan santralin Sivas'a hayırlı olmasını dileyen Vali Şimşek, projede emeği geçenlere de teşekkür etti. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, tesisin açılışı gerçekleştirildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Sinan Ateş davasının kilit ismi Avukat Serdar Öktem aracında suikasta uğradı

Sinan Ateş davasının kilit ismi aracında suikasta uğradı
Serdar Öktem'in aracına kurşun yağmuru! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Avukat kurşun yağmuruna tutulmuş! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Serdar Öktem'in Sinan Ateş cinayetiyle ilgili savunması yeniden gündemde

Öktem'in Sinan Ateş cinayetiyle ilgili savunması yeniden gündemde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek hareketi olay oldu! Bütün ülke Altay'ı konuşuyor

Tek hareketi olay oldu! Bütün ülke Altay'ı konuşuyor
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.