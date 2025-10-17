Türk Telekom'un SEBA Projesi, NetworkX Awards'ta Ödül Kazandı

Türk Telekom'un, grup şirketi Argela ve ABD'deki iştiraki Netsia ile hayata geçirdiği Yazılım Tabanlı Genişbant Erişim Çözümü (SEBA), NetworkX Awards'ta ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Türkiye'nin teknoloji ihraç eden ülke olma hedefi doğrultusunda yenilikçi çözümler geliştirmeye ve küresel pazarda fark yaratan ürünler sunmaya devam ediyor.

Şirketin geliştirdiği yerli ve milli çözümler, telekomünikasyon ekosisteminde trendlere de yön veriyor.

Bu kapsamda Türk Telekom'un, grup şirketi Argela ve ABD'deki iştiraki Netsia ile hayata geçirdiği SEBA projesi (SDN Enabled Broadband Access/Yazılım Tabanlı Genişbant Erişim Çözümü) NetworkX Awards'ta ödül aldı.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen SEBA, global devleri geride bırakarak, "Outstanding Multi-Gigabit Fibre Access Innovation (Multi Gigabit Fiber Erişimde Üstün İnovasyon)" kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

SEBA ve BBF tabanlı Netsia BB Suite, yazılım tabanlı bulut bilişim teknolojileriyle telekom operatörlerinin sanal sunucuları üzerinde çalışarak, donanım altyapı maliyetini azaltıp kaynak tasarrufu sağlıyor.

Türk Telekom, çözümün ilk ihracatını Avrupa'nın önde gelen operatörlerinden birine yaparak dünyaya açılırken, ulaştığı hane sayısı artıyor.

Dünya telekomünikasyon sektörünün önemli etkinliklerinden olan NetworkX, fiber, 5G, bulut ağları ve genişbant inovasyonları gibi kritik telekom alanlarına odaklanırken, sektörün en iyi başarılarını ve teknolojik atılımlarını ödüllendiriyor ve sektörün üstün inovasyon çözümlerine dikkati çekiyor.

"Yerli ve milli teknoloji ekosisteminin taşıyıcısı olma görevini sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yerli ve milli teknoloji ekosisteminin kurucusu ve taşıyıcısı olma görevini sürdürdüklerini belirtti.

Önal, 5G'ye hazırlık sürecinde en önemli hedeflerinin başında stratejik yatırımlar ve yerliliğin ana odak noktalarını oluşturduğunu belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada fiber ağımız ve fiberle bağlı LTE baz istasyonlarımız ile 5G ve yenilikçi teknolojilerin temel taşı olan bileşenlerde güçlü bir konuma sahibiz. Yoğun AR-GE çalışmalarımız ve zengin saha deneyimlerimizle uzun yıllardır 5G ve ötesi teknolojilere hem kendimizi hem de ülkemizi hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Önal, 5G alanında 70'in üzerinde uluslararası patentleri olduğuna işaret ederek, RIC, SEBA ve uydu bağımsız 5G senkronizasyon çözümü gibi yerli ürünleri küresel pazarla buluşturduklarını bildirdi.

Türk mühendislerin geliştirdiği, Avrupa'ya ihraç edilen SEBA'nın, sabit internet alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden birine layık görüldüğüne dikkati çeken Önal, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, teknoloji alanında yerli ürün geliştirme ve ihraç etme vizyonuna öncülük ettiğimizin önemli bir göstergesi olan bu ödül aynı zamanda Türk mühendislerinin önemli bir başarısı. SEBA'nın geliştirilmesinde önemli rol oynayan grup şirketimiz Argela ve ABD'deki iştiraki Netsia'ya takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum. Türk Telekom olarak yerli teknoloji ekosistemini desteklemeyi ve Türkiye'nin yenilikçi teknolojileri sadece kullanan değil, aynı zamanda geliştiren ve etrafına kullandıran bir güç olma hedefine liderlik etmeyi sürdüreceğiz."