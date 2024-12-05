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Türk Telekom, Avrupa'da WiFi HaLow Teknolojisini Test Eden İlk Operatör Oldu

Türk Telekom, Avrupa'da WiFi HaLow Teknolojisini Test Eden İlk Operatör Oldu
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Türk Telekom, Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında WiFi HaLow teknolojisini Avrupa'da test eden ilk operatör olarak dikkat çekti. Bu teknoloji, düşük güç tüketimi ve uzun mesafe bağlantısı ile akıllı şehirler ve endüstriyel uygulamalar için potansiyel taşıyor.

Türk Telekom, Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında "WiFi HaLow" teknolojisini Avrupa'da test eden ilk operatör oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük edenlerden Türk Telekom, kullanıcılarını yeni nesil teknolojilerle buluşturmak üzere yüksek teknoloji birikimiyle öncü çalışmalar gerçekleştiriyor.

Wi-Fi teknolojilerine yön veren en önemli uluslararası organizasyonlardan WBA ile IoT alanında WiFi HaLow teknolojisini test eden Türk Telekom, bu teknolojiyi Avrupa'da deneyen ilk operatör konumuna geldi.

Uzun menzilli, düşük güç tüketimi özellikleriyle Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları için ideal bir teknoloji olarak öne çıkan WiFi HaLow, akıllı şehirler, giyilebilir teknolojiler, tarım ve sanayi gibi alanlarda daha geniş bir IoT ekosistemi kurmaya olanak tanıyacak.

Halihazırda Wi-Fi HaLow deneme programına devam eden WBA, bu programı, otomatik ve güvenli bir Wi-Fi deneyimi sağlayan dolaşım federasyon hizmeti "OpenRoaming" ile küresel olarak çalışabilirliği de kapsayacak şekilde 2025 yılında genişletmeyi planlıyor.

IoT dünyasına uzun mesafeli alanlarda bağlantı imkanı

Türk Telekom, testler sırasında kapsamlı bir altyapı oluşturarak, kapalı ve açık alanda olmak üzere iki ayrı test gerçekleştirdi. Standart WiFi bağlantısı ile aradaki farklılıkları gösteren çalışma, WiFi HaLow'un potansiyelini ortaya koydu.

WiFi HaLow'un standart WiFi bağlantılarına kıyasla düşük güç tüketimi ve uzun mesafedeki etkinliği, testte değerlendirildi. Bu teknoloji, IoT cihazlarının yaygınlaşması ve bağlantı gereksinimlerinin artması ile daha düşük enerji tüketimi ve geniş erişim mesafesi sunan bir çözüm olarak öne çıkıyor.

"Yenilikçi teknolojilerin kullanılması konusunda öncü çalışmalar yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, Türkiye'nin dijital geleceğini şekillendirirken yenilikçi teknolojilerin kullanılması konusunda öncü çalışmalar yapmaya devam ettiklerini belirterek, "WiFi HaLow teknolojisini Avrupa'da ilk kez test eden operatör olarak, dijital dönüşüm hedeflerimizde önemli bir rol oynayan IoT alanında fark yaratacak bir adım attık." değerlendirmesinde bulundu.

Orhan, "Bu teknoloji, düşük enerji tüketimi ve uzun menzil avantajlarıyla endüstriyel uygulamalardan akıllı şehir çözümlerine kadar geniş bir alanda yenilikçi çözümler sunmamızı sağlayacak. Türk Telekom olarak öncü çalışmalarımızla birçok sektörün dijitalleşmesinde önemli katkı sağlamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

WBA CEO'su Tiago Rodrigues ise IoT'nin katlanarak büyümeye devam ettiği bir dönemde, Wi-Fi HaLow'un maliyet avantajının yanı sıra kapasite ve kapsama alanı ile bu büyümeyi pekiştirdiğini kaydetti.

Türk Telekom'u Wi-Fi HaLow konusundaki liderliği, yenilikçi yaklaşımı ve WBA ile deneme programında yaptığı iş birliği için tebrik eden Rodrigues, Avrupa'da bu teknolojinin benimsenmesi konusunda Türk Telekom'un öncülük göstermesinden büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Ekonomi
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