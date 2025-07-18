Türk Telekom, 2025 Emerging EMEA Yöneticileri Değerlendirmesinde Öne Çıktı

Türk Telekom, Extel tarafından düzenlenen, 300'den fazla şirket ve 600'ün üzerinde yönetici ve yatırımcı ilişkileri profesyonellerinin değerlendirildiği 2025 Emerging EMEA Yöneticileri çalışmasında 'En Saygın Şirketler'den biri oldu. 460'tan fazla küresel yatırım profesyonelinin katılım sağladığı değerlendirmede Türk Telekom CEO'su Ümit Önal sektörde 'En İyi CEO" kategorisinde birinci sırada yer alırken, Türk Telekom'un yatırımcı ilişkileri ekibi ise sektördeki 'En İyi Yatırımcı İlişkileri Ekibi' olarak birinciliğini korudu.

Türk Telekom, Extel'in düzenlediği 2025 Emerging EMEA Yöneticileri değerlendirmesinde 'En Saygın Şirketler' arasında yer aldı. Yatırım profesyonelleri tarafından, Emerging EMEA bölgesindeki 11 farklı sektördeki 300'den fazla şirket ve 600'ün üzerinde yönetici ve yatırımcı ilişkileri profesyonellerinin değerlendirildiği çalışmada Türk Telekom CEO'su Ümit Önal 'En İyi Yönetici'ler arasında yer aldı. 460'ın üzerinde küresel yatırım profesyonelinin katkı verdiği değerlendirmede Türk Telekom'un yatırımcı ilişkileri ekibi ise sektördeki 'En İyi Yatırımcı İlişkileri Ekibi' olarak zirvedeki yerini bu yıl da korudu.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom olarak yalnızca teknoloji yatırımlarımızla değil, aynı zamanda güçlü finansal yönetim anlayışımız, yatırımcılarımızla kurduğumuz şeffaf ilişkiler ve çevresel, sosyal ve yönetişim performansımızla da uluslararası alanda öncü şirketler arasında yer alıyoruz. Küresel ölçekte ticaret, tedarik zincirleri ve sermaye piyasaları gibi alanlarda yaşanan gelişmeler iş ortamını şekillendirmeye devam ediyor. Bu değişken ortamda dayanıklılığı uzun vadeli başarı için stratejik bir yetkinlik olarak görüyoruz. Giderek daha fazla birbirine bağlı hale gelen bir dünyada, tüm operasyonlarımızı öngörü ve çeviklikle yönetmeye devam ediyoruz. Ülkemizi geleceğe bağlama amacıyla hedeflerimize yürürken, uluslararası ölçekte de güven veren, istikrarlı bir aktör olma olmayı sürdüreceğiz. Değerlendirmeleriyle şirketimizi uluslararası alanda 'En Saygın Şirket'ler arasında gösteren değerli yatırımcılara ve analistlere teşekkür ediyor, bu başarıya katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

Dünyanın önde gelen yatırımcı ve analistleri oy kullandı

Extel 2025 Emerging EMEA Yöneticileri değerlendirme sonuçları dünyanın önde gelen yatırım fonlarını temsil eden portföy yöneticileri ve analistleri ile aracı kurum analistlerinin, yatırımcı ilişkileri ekiplerine ve şirket profesyonellerine verdikleri oylarla belirlendi. - İSTANBUL