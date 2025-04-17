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Türk tekstil devi konkordato ilan etti

Türk tekstil devi konkordato ilan etti
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Küresel ekonomik kriz çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya eklenen son firma ise 10 yıl önce kurulan CBF Tekstil oldu. Kadın istihdamına öncelik veren CBF Tekstil'in çalışan sayısı zaman içinde 400'ü bulurken, Fadıloğlu çiftinin başarı hikayeleri haberlere de konu olmuştu.

Türkiye'de uygulanan sıkı para politikaları, binlerce şirketin iflasın eşiğine gelmesine neden olurken, yüksek faiz oranları nedeniyle ucuz finansmana erişmekte zorluk yaşayan işletmeler bir bir konkordato ilan etmeye devam ediyor.

YÜZLERCE ÇALIŞANI VAR

Konkordato başvurusunda bulunan şirketler arasında Türkiye'nin önemli üreticileri de bulunurken, son olarak 400'ün üzerinde çalışan istihdam eden ve Avrupa'nın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiren CBF Tekstil'in konkordato başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Türk tekstil devi konkordato ilan etti

3 AY ÖNCE KONKORDATO İLAN ETTİ

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; CBF Tekstil yaşadığı mali darboğazın ardından ilk olarak 3 ay önce konkordato ilan etti. 13 Nisan'da ise konkordato süresi bir ay uzatıldı. CBF Tekstil'e 3 kişilik komiser heyeti atandı. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato duruşmasının tarihini 8 Mayıs 2025 olarak belirledi.

Türk tekstil devi konkordato ilan etti

TOKAT'IN NİKSAR İLÇESİNDE FABRİKA KURDULAR

Almanya'da tekstil mühendisliği eğitimi alan 56 yaşındaki Glaudia Constanze Brandt 30 yıl önce İstanbul'a yerleşti ve hayatını Burak Fadıloğlu ile birleştirdi. Birlikte tekstil piyasasında çalışan Fadıloğlu çifti, 10 yıl önce Tokat'ın Niksar ilçesinde CBF Tekstil fabrikasını kurdu.

Türk tekstil devi konkordato ilan etti

Fadıloğlu çifti 2022 yılında 6 milyon parça, 2023 yılında ise 3 milyon parça tekstil ürünü, ağırlıklı olarak İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç etti. Kadın istihdamına öncelik veren CBF Tekstil'in çalışan sayısı zamanda 400'ü buldu. Fadıloğlu çiftinin başarı hikayeleri Anadolu Ajansı'nın haberine de konu olmuştu.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıVeysel N:

nasıl bir dev ? bizim mahallede atölyelerde 50 şer çalışanı olan 10 laeca tekstil atölyesi var .

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Haber YorumlarıHasan Turk:

dunya batik pandeminin etkileri savas ve son olarak kayisi bahcelerine don vurmasi.abd halki aclik icinde almanyada halk sokaklarda halimize sukredelim....kaynak A haber...

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

İnsan üzülüyor böyle kendi içinde büyüyen ve insanlara ekmek veren düzgün firmaların batmasını görmek üzücü.

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Haber Yorumlarıvatandaş:

çiftçi pamuk ekimini para kazanamadığı için bıraktı. bu durum tekstil üreticisini de etkiliyor bence.

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