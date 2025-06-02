Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti

Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti
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Küresel ekonomik kriz Türkiye'de de çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya son eklenen firma ise tekstil devi Uğur Balkuv oldu. Uluslararası tekstil pazarında çok önemli bir tedarikçi konumunda yer alan ve çok sayıda dünyaca ünlü markaya ürün sağlayan Uğur Balkuv iflasın eşiğine geldi.

Türk tekstil devi Uğur Balkuv ödeme çıkmasından kurtulamayarak iflasın eşiğine geldi. Uğur Balkuv, uzun yıllardır uluslararası tekstil pazarında önemli bir tedarikçi konumunda yer alıyor ve Hugo Boss, Mango, Zara, Diesel, Massimo Dutti, Esprit, Timberland gibi dünyaca ünlü markalara ürün sağlıyordu.

KONKORDATO TALEBİNDE BULUNMUŞLARDI

Son dönemde yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle konkordato talebinde bulunan firma için yargı süreci başlatıldı. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato tasdiki davasında şirkete üç aylık geçici mühlet verilmesine karar verdi. Mahkeme, konkordato denetmeni olarak 3 isim atadı. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, duruşmanın 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 14:00'te yapılacağı bildirildi.

Türk tekstil devi iflas bayrağını çekmek üzere

İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

Mahkeme kararında, şirketin konkordato ilanının gazetede yayımlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde itiraz hakkı bulunduğu ifade edildi. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, İcra ve İflas Kanunu'nun 288. maddesi hükmünce ilan olunur."

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARA ÜRETİM YAPIYORDU

İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Uğur Balkuv firması, bölgenin en büyük tekstil ürünleri fabrikalarından biri olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, üretim kapasitesi ve kalitesiyle başta Hugo Boss, Mango, Zara, Diesel, Massimo Dutti, Esprit ve Timberland olmak üzere birçok global markaya tekstil ürünleri üretmekteydi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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