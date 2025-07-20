Türk Su Ürünleri İhracatı 2023'te Rekor Kırmaya Hazırlanıyor

Türk su ürünleri sektörü, yılın ilk yarısında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artırarak 973 milyon 820 bin dolar gelir sağladı.

???????AA muhabirinin Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğinden derlediği verilere göre, sektör 2023'te 1,7 milyar dolar olan ihracatını 2024'te 2 milyar 19 milyon 646 bin dolara ulaştırarak rekor kırdı.

Türk su ürünleri sektörü, bu yılın ilk yarısında ise 78 ülkeye 132 bin 500 bin ton ürün sattı.

Su ürünleri ihracatı, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 934 milyon 121 bin dolardan yüzde 4 artışla 973 milyon 820 bin dolara çıktı.

???????En fazla ihracatını 302 milyon 962 bin dolarla levrekten sağlayan sektör, çipuradan 273 milyon 690 bin dolar ve Türk somonundan 217 milyon 109 bin dolar gelir elde etti.

Türk somunu bu dönemdeki ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 17 artırarak, en fazla ihracatı yükselen ürün olmasıyla dikkati çekti.

???????Sektörün en çok ürün gönderdiği ülke Rusya oldu. Bu ülkeyi İtalya, Hollanda, Yunanistan ve İngiltere izledi.

Türk su ürünleri sektörü, yıl sonunda 2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek yeni rekor kırmayı hedefliyor.

"2 milyarın üzerinde ihracat hedefi"

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, sektörde ihracatın olumlu seyrettiğini söyledi.

Akdeniz balıklarının dünyanın en lezzetli balıkları olduğunu belirterek, "Yurdun üç tarafının denizlerle çevrili olmasını avantaja çevirerek ihracata katkı sunmaya devam ediyoruz. İhracatımız tonaj olarak gerilemesine rağmen ihracat birim fiyatımız yaklaşık yüzde 20 arttı. Dolayısıyla ihracat gelirimiz arttı. İlk 6 ayda 1 milyar dolar civarında hedefimiz vardı ve buna çok yaklaştık. İkinci altı ayda da buna benzer performans öngörüyoruz. Toplam 2 milyarın üzerinde su ürünlerinden Türkiye genelinde üyelerimizin ihracat yapacağını öngörüyoruz."

Dünya genelinde su ürünlerinin fiyatında artış yaşandığını anlatan Kızıltan, bunun nedeninin özellikle rakiplerin üretimlerinin sabit kalması veya bir kısmında düşüş olması olduğunu aktardı.

Kızıltan, arzın Avrupa'da azalmasından dolayı Türkiye'nin üretimiyle avantajlı seviyeye geçtiğini vurgulayarak burada Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği desteklerin çok önemli olduğunu anlattı.

Türk somonunun ihracattaki katkısı

Karadeniz'in Türkiye'nin su ürünleri ihracatına katkısını hızla artırdığını ifade eden Kızıltan, Türk somunu ihracatındaki artışın önemine değindi.

Yılın ilk yarısında 32 bin ton Türk somonu üretildiğini ve bu alanda hasatların temmuz ayında bittiğini aktaran Kızıltan, şöyle devam etti:

"Bu balığın ve dondurulmuş olan ürünlerin yıl sonuna kadar tamamının satılacağını öngörüyoruz. Bunun da yaklaşık 500-600 milyon dolar civarında Karadeniz'deki üreticilerimize ihracat geliri olarak yansıyacağını öngörüyoruz. Türk somonu dediğimiz aslında alabalığın bir türü. Burada pazar imkanları geniş. Balığın bir süre sonra tamamının fileto yapılması veya işlenmesi sonucunda birçok yeni pazara ulaşılacağını öngörüyoruz. Karadeniz'de özellikle bu konularda yapılacak yatırımlarla 2032 yılına, en geç 2035 yılına kadar 1 milyar doların üzerinde bir Türk somonu geliri olacak Türkiye'nin."???????