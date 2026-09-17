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Türk somonu üretim alanları denetlendi

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Türk somonu üretim alanları denetlendi
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Türk somonu üretiminde Türkiye’nin önde gelen illerinden Sinop’ta faaliyet gösteren yetiştiricilik tesisleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi.

Türk somonu üretiminde Türkiye'nin önde gelen illerinden Sinop'ta faaliyet gösteren yetiştiricilik tesisleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından kentteki Türk somonu üretim alanlarında denetim gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında denizde bulunan kafeslerin konumları, tesislerdeki balık üretim miktarları ve yürütülen yetiştiricilik faaliyetleri incelendi. Üretim süreçlerinin ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Su ürünleri kaynaklarının korunması ve üretimin sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesi amacıyla denetim çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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