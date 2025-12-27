Haberler

Türk somonu ihracatında hedef milyar dolara ulaşmak

Türk somonu ihracatında hedef milyar dolara ulaşmak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk somonunda üretim ve ihracat hızla artarken, önümüzdeki 2-3 yıl içinde ihracat gelirlerinin 1 milyar dolar seviyelerine ulaşması hedefleniyor. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, yeni pazarlara açulma çalışmalarına hız veriyor.

Türkiye'nin önemli su ürünleri ihraç kalemleri arasında yer alan Türk somonunda üretim ve ihracat hızla artarken ihracat gelirlerinin 2-3 yıl içerisinde milyar dolar seviyelerine çıkması hedefleniyor.

Üretim süreci iç sularda başlayan Türk somonu, Karadeniz'deki kafeslerde büyütülerek ihracata hazır hale getiriliyor.

Yaklaşık 8-10 ay süren bu süreçte balıklar, uluslararası standartlara uygun şekilde yetiştiriliyor ve işleniyor.

Üretim kapasitesi her geçen gün artan Türk somonu Rusya, Vietnam ve Belarus başta olmak üzere, çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

Son yıllarda yapılan yatırımlar, işleme tesislerinin artması ve pazarlama faaliyetleriyle Türk somonunun dünya pazarlarındaki bilinirliği de yükseliyor.

Sektör temsilcileri ihracatta katma değeri artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken yeni pazarlara açılma hedefi doğrultusunda da uluslararası fuarlara ve ticari temaslara ağırlık veriyor.

"Tüm çiftliklerde yeni üretim süreci başladı"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı İlker Yıldırım, AA muhabirine, Türk somonunun son yıllarda bölge ve ülke için öneminin giderek arttığını söyledi.

Bu ay içerisinde 2026'nın somon adaylarının denizlerdeki kafeslere bırakıldığını dile getiren Yıldırım, "Hedefimiz yılı 500 milyon doları geçecek şekilde kapatmak ama mevcut somon ihracatını en az 2-3 yıl içerisinde milyar dolara getirmek. Bu konuda bakanlığımız, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğimiz çok ciddi emekler sarf ediyor." dedi.

Türk somonunun katma değeri yüksek bir ihraç ürünü olduğunu vurgulayan Yıldırım, ihracatta gelecekten de ümitli olduklarını dile getirdi.

"Hedefimizde şu anki ihracatımızı ikiye katlamak var"

Yıldırım, Türk somonunun ihracat potansiyelini artırmak için özveriyle çalıştıklarını, dünyadaki tüm su ürünleri ile alakalı fuarlarda bölge ve ülke olarak yer aldıklarını aktardı.

Hedef ülke olarak özellikle Çin'e yoğunlaştıklarını belirten Yıldırım, "Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği olarak yaklaşık 3-4 yıldır Çin'e sürekli gidiyoruz. Oradan da çok ümitliyiz. Bizim 2-3 yıl içerisinde hedefimizde şu anki ihracatımızı ikiye katlamak var. Sonrasında da hedefimiz daha yüksek. Katma değerli ürünler üreterek özellikle Avrupa hedefimiz var. Amerika, Kanada bizim için çok önemli. İnşallah zamanla oralardaki pazar payımızı da ciddi şekilde artıracağız." diye konuştu.

Yıldırım, bu hedef doğrultusunda çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini, en büyük pazar payını her dönem olduğu gibi Rusya'nın oluşturduğu kaydetti.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Ekonomi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Komşuda durum vahim: Bir çuval parayla dövizciye gitti ama...
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Geniş Aile'nin Cevahir'i son haliyle üzdü
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a: Olağanüstü kongre kararı al

Saran'ı ziyaret eden Ali Koç, önerisini hemen söylemiş: Bu kararı al
Tartıştığı babasını karnından bıçakladı

Tartıştığı babasını karnından bıçakladı