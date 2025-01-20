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Türk Öğrenciler Huawei ICT Competition'da İnovasyon Ödülünü Kazandı

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MEF Üniversitesi öğrencileri, 'Dystherapy' adlı yapay zeka tabanlı eğitim platformuyla Huawei ICT Competition'ın İnovasyon kategorisinde büyük ödülü kazandı. Yarışma, 80'den fazla ülkeden 170 bini aşkın öğrenciyi bir araya getirdi.

Huawei ICT Competition'ın İnovasyon dalında büyük ödülün sahibi Türk öğrenciler oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei ICT Competition, 2023 ve 2024'te UNESCO işbirliğiyle 80'den fazla ülke ve bölgeden 2 binden fazla üniversiteden 170 bini aşkın öğrenciyi bir araya getirdi.

"Uygulama" ve "İnovasyon" olmak üzere iki ana başlıkta gerçekleştirilen yarışma, teorik bilgi, uygulamalı beceri, ekip çalışması ve yenilikçi çözümler geliştirme yeteneklerini değerlendiren çok yönlü bir deneyim sunuyor.

Yarışmada, "Dystherapy" adlı yapay zeka tabanlı eğitim platformuyla İnovasyon kategorisinde büyük ödülün sahibi MEF Üniversitesi öğrencileri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve yarışmaya MEF Üniversitesi adına katılan Edusynchtech Solutions Teknoloji Direktörü (CTO) Arda Gökalp Batmaz, yarışmanın farklı etaplarında projelerini sunarak ulusal ve bölgesel düzeyde birincilik elde ettiklerini, ardından projelerini Çin'in Shenzhen kentinde uluslararası jüriye sunma fırsatı yakaladıklarını belirtti.

Batmaz, yarışma sürecinde projelerini geliştirdiklerini aynı zamanda farklı dillere entegrasyon konularında önemli bilgiler edindiklerini vurgulayarak, büyük ödülü kazanmanın yanı sıra, sürdürülebilir ve topluma fayda sağlayan projeler üretme konusunda da değerli deneyimler kazandıklarını aktardı.

Disleksiye özel zeka tabanlı interaktif çözümler

MEF Üniversitesi finalisti Efe Arda Ulun da disleksi ile mücadele eden çocuklara yönelik geliştirdikleri yapay zeka tabanlı Dystherapy platformunun, eğitim süreçlerinde yaşanan zorlukların etkisini azaltmayı hedeflediğini vurguladı.

Her çocuğun ihtiyaçlarına uygun, kişiselleştirilmiş eğitim sunan platformun, 17 farklı oyun ve üç hikaye oluşturma modülü ile eğlenceli bir öğrenme deneyimi sağladığına değinen Ulun, hikaye tabanlı öğrenim yöntemlerinin çocukların ilgisini artırdığına dikkati çekti.

Küresel pazar hedefleri

ICT Competition katılımcılarından Aga Saltikalp ise projelerinin yalnızca eğitimde fırsat eşitliği sağlamakla kalmayıp, ailelerin ekonomik yükünü de hafifletmeyi amaçladığını kaydetti.

Saltikalp, disleksi terapilerini dijital bir platforma taşıyarak hazırladıkları mobil uygulamanın, Kanada ve ABD pazarlarından başlayarak Avrupa ve Asya'ya genişlemesini hedeflediklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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