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Türk müteahhitlik firmaları rekor kırdı: 48 firma ile dünya ikincisi

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TİCARET Bakanlığı, Engineering News Record (ENR) dergisinin yayımladığı 2026 yılı 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması' listesinde yer alan Türk şirketleri sayısının 48'e yükseldiğini ve Türkiye'nin 75 firmayla ilk sırada bulunan Çin'in ardından ikinci sırada yer...

TİCARET Bakanlığı, Engineering News Record (ENR) dergisinin yayımladığı 2026 yılı 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması' listesinde yer alan Türk şirketleri sayısının 48'e yükseldiğini ve Türkiye'nin 75 firmayla ilk sırada bulunan Çin'in ardından ikinci sırada yer aldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; küresel pazarda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Türk yurt dışı müteahhitlik sektörü temsilcileri dünya liginde yine ön sıralardaki yerini aldı. ENR dergisinin yayımladığı 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi' sonuçları, Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası alandaki başarısını bir kez daha tescilledi. 1874 yılından bu yana uluslararası inşaat sektörünün en saygın yayınlarından biri olan ENR dergisi, dünyanın önde gelen müteahhitlik firmalarını uluslararası piyasalarda bir önceki yılda üstlendikleri proje büyüklükleri esas alınarak sıralıyor. 2024 yılı listesinde 43, 2025 yılı listesinde 45 Türk firması yer alırken; 2026 yılı listesinde Türk firma sayısı 48'e yükseldi ve rekor bir başarıya imza atıldı. Firma sayısı itibarıyla, 75 firmayla birinci sırada yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'nin ardından, 48 firma ile Türkiye ikinci sırada bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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