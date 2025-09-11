Türk Kozmetik Sektörü, Latin Amerika'da Yeni İş Fırsatları Yaratıyor

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından 31 Ağustos-6 Eylül'de Panama City'de düzenlenen Cosmeet LATAM Panama Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonu kozmetik ve temizlik sektöründen 30 firmanın katılımıyla gerçekleştirildi.

İKMİB açıklamasına göre, birliklerin düzenlediği heyetlere katılan katılımcı sayısı bakımından bir rekora imza atıldı. Latin Amerika pazarı genelinden yoğun ilgi gören heyet kapsamında 747 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Türk kozmetik sektörünün ihracat potansiyelini güçlendirmek ve yeni pazarlara açılmak amacıyla düzenlenen Cosmeet LATAM Panama Sektörel Ticaret Heyeti, Türkiye ve 16 farklı çevre ülkeden getirilen satın almacıları Panama'da buluşturdu.

Türk firmaları ile Latin Amerikalı alıcılar arasında çok sayıda yeni iş bağlantısının kurulmasına zemin hazırlayan görüşmeler, bölgedeki ticari potansiyelin değerlendirilmesi açısından son derece verimli geçti.

Panama Ticaret Bakan Yardımcısı Astrid Abrego, Panama Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, Panama Ticaret Müşaviri Halise Büşra Ünsal Hür ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi Zehra Tezel Atalay heyeti ziyaret ederek firmalara pazar hakkında bilgiler verdi.

Heyete katılan İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kozmetik, Temizlik ve Private Label Sektörü Komite Başkanı Uğur Adıyaman ile İKMİB TİM Delegesi S. Özgür Öztürk de katılımcı firmalarla yapılan görüşmelere ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

"Latin Amerika pazarı sektörümüz açısından önemli bir büyüme potansiyeli barındırıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Panama'ya üç yıldır Cosmeet LATAM Sektörel Ticaret Heyeti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Pelister, Latin Amerika pazarının sektör açısından önemli bir büyüme potansiyeli barındırdığını belirterek, "İlkini 2023 yılında gerçekleştirdiğimiz Cosmeet LATAM Panama Sektörel Ticaret Heyeti'ni bu yıl üçüncü defa düzenledik. Ülkemizden 30 firmamızın yer aldığı tarihi bir katılım olurken Latin Amerika bölgesinden de 16 farklı ülkeden satın almacıların katılması ile başarılı bir organizasyona imza attık." ifadelerini kullandı.

Pelister, şöyle devam etti:

"Cosmeet LATAM organizasyonuna gösterilen yüksek katılımı, Türk kozmetik ve temizlik sektörümüzün küresel rekabet gücünü artırma yönündeki stratejik adımlarımızın güçlü bir yansıması olarak görüyoruz. 747 ikili iş görüşmesi ile elde edilen sonuçlar, yalnızca ticari bağlantılarla sınırlı kalmayıp bölgedeki kalıcı varlığımızın inşasına da katkı sağlayacaktır. İKMİB olarak ihracatçılarımızın yeni pazarlarda sürdürülebilir şekilde büyümesini desteklemek hedefiyle faaliyetlerimize devam edeceğiz."