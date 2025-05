Türk Kızılay Manisa'dan, Nisan ayında 10 milyonluk yardım

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, Kızılay olarak Manisa'da nisan ayında gıda kolisi, giyim, alışveriş çeki, kıyma ve kavurma olmak üzere vatandaşlara toplamda 10 milyonluk destek sağlandığını söyledi.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Kızılay Gönüllü Merkezinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek yaklaşan kurban bayramı öncesinde Türk Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gürsel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay Onursal Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 5 Mayıs'ta Ankara'da Türk Kızılay Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda, Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz yeniden genel başkanlığa seçilirken, Türk Kızılay Manisa Şubesi önceki dönem başkanlarından Manisalı hemşerimiz Selman Keresteci ise yeniden Genel Merkez Denetim Kurulunda yer aldı." dedi.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığının nisan ayı faaliyetleri hakkında da bilgi veren Gürsel, nisan ayında 1300 adet gıda kolisi, 950 kişiye kıyafet, 1300 konserve kıyma ve kavurma ile 6 milyon 500 bin liralık nakdi olmak üzere 10 milyonluk yardım yapıldığı söyledi.

Kurban Bayramı öncesinde, Türk Kızılay'ın kurban faaliyetlerini de anlatan Gürsel, şunları söyledi:

"Yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle, Türk Kızılay olarak 2025 Kurban Bağış Kampanyamızı başlatmış bulunmaktayız. Bu yıl belirlenen kurban vekalet ücretleri Türkiye, Filisin ve Gazze için 13 bin 250 lira, Yurtdışı kurbanı ise 5 bin 250 lira olarak belirlendi. Bu kampanya kapsamında, Manisalı hayırseverlerimizin yapacağı kurban bağışları, Türkiye Et ve Balık Kurumunda titizlikle, İslami usullere uygun bir şekilde kesilerek ekonomik ve sosyal durum tespiti yapılmış olan vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. Türk Kızılay Manisa olarak amacımız, kurban ibadetinin manevi hazzını her vatandaşımızla birlikte yaşamaktır. Bununla birlikte, Manisa'da alacağımız her kurban bağışı, bu şehirde ki vatandaşlarımıza bizlerin aracılığı ile ulaştırılacak. Yapacağınız her bağış, bir ailenin yüzünü güldürecek, bir sofrayı bereketlendirecek. Ayrıca, Kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız, Türkiye Kızılay Derneğine bağışta bulunabilir, 0236 231 15 99 - 0552 168 17 78 telefon numaraları ile bizlere ulaşabilirler." - MANİSA