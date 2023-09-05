TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Mihalıççık'taki maden işçilerini ziyaret etti

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde haklarının verilmediği iddiasıyla yer altında oturma eylemi yapan maden işçilerini ziyaret etti. Atalay, işçilerle görüşerek sorunları hakkında bilgi aldı ve destek verdi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde haklarının verilmediği iddiasıyla yer altında oturma eylemi yapan maden işçilerini ziyaret etti.

Maden ocağının bulunduğu sahaya gelen Atalay, bazı işçilerle ve sendika üyeleriyle görüştü. Bu sırada bölgeye gelen işletmeci firmanın Genel Müdürü Nuri Şerifoğlu da Atalay'ı süreç hakkında bilgilendirdi.

Daha sonra beraberindekilerle eylemin yapıldığı maden ocağına inen Atalay, bir süre sohbet ettiği madencilerle işletmenin açık alanına çıktı. Maden işçilerine su ve bazı gıda ürünleri ikram edildi.

Ergün Atalay, maden işçilerine hitaben yaptığı konuşmada, işçilerin 31 Ağustos'tan bu yana 1700 metre derinlikte olduğunu ifade etti.

Hem madencilerle hem de işveren tarafıyla görüştüğünü belirten Atalay, şöyle devam etti:

"İşverenle telefonla konuştum; 'Ben 5 aydır üretim yapmıyorum. Benim ruhsatımı vermiyorlar' diyor. Şimdi biz ruhsatı falan bilmeyiz ki. Ayın sonunda bakkal para bekliyor, ev sahibi para bekliyor, çocuk, okul para bekliyor. Para götürmemiz lazım. Kıdem tazminatı ile ilgili dediler ki '3 ay içinde size de gidenlere de bu paraları vereceğiz. Ben üretim yapmıyorum. Yer altındaki parayı yukarıda vermem' dedi. Ekim ayı sonuna kadar şu anda çalışanlara da yer altındaki gibi maaş vereceğiz' diye ifade ettiler."

Firma yetkililerinin verdikleri sözleri yerine getireceğini söyleyen Atalay, işçilerden açlık grevini bırakıp sorunlar çözülünceye kadar eyleme devam etmelerini istedi.

Atalay, kendisine ihtiyaç olması halinde 2 saatte bu maden ocağına gelebileceğini sözlerine ekledi.

İşçiler eyleme, madenin girişindeki açık alanda devam edecek

Firmanın Genel Müdürü Nuri Şerifoğlu da TÜRK-İŞ Genel Başkanı ile Yıldızlar SSS Holding Yönetim Kurulu Başkanı'nın görüşmeleri neticesinde mutabakata varıldığını bildirerek, "Çalışan arkadaşlarımız ekim ayı sonuna kadar yer altı ücretiyle çalışmaya devam edecek. Onun haricinde ayrılmak isteyen arkadaşlarımız olursa da 3 taksitle tazminat ödemeleri yapılacak." dedi.

Eylem yapan madenciler adına konuşan işçiler ise emeklerinin karşılığını almak için toplu sözleşmeden doğan haklarının ve tazminatlarının bir an evvel ödenmesi talebiyle başladıkları eylemi madenin girişinde sürdüreceklerini kaydetti.