TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Sendikalar Hakları Koruma Görevi Üstleniyor

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, sendikaların görevinin temsil ettiği insanların hak ve menfaatini korumak olduğunu söyleyerek, "Sendika aynı zamanda işvereni de korumak mecburiyetinde, ülkesini de korumak mecburiyetinde" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, konfederasyona bağlı ŞEKER-İŞ sendikasının 23'üncü Olağan Genel Kurulu'na katıldı. ŞEKER-İŞ sendikasının tarihinin ve şeker işçilerinin çalışma hayatının anlatıldığı programda daha sonra kongre üye seçimi yapıldı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, şeker fabrikalarının Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olduğunu belirterek, "Kafanızı kaldırıp baktığınız zaman Erciş'te, Ağrı'da, Trakya'da, Ege'de, İç Anadolu'da, hemen hemen Türkiye'nin her bölgesinde şeker fabrikaları var. Bu ülkeyi kuranlar, o dönemde bu fabrikaları o bölgelerde işçi çalışsın, üretim olsun, ülke bundan istifade etsin niyetiyle kurmuşlar" dedi.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine değinen Atalay, geçmişte devlet adamlarının bile gittiği vilayette şeker tesislerinde kaldığını, şeker fabrikalarının önemli yerler olduğunu ifade etti. Atalay, "1999 senesinde o dönemdeki koalisyon şeker sanayiyi özelleştirme kapsamına almışlar. Aradan 26-27 sene geçmiş. Biz de son 22 senedir her gün 'Bunları özelleştirmeyin. Bu fabrikalar bu ülkeye katkı sağlıyor, bölgelere katkı sağlıyor, şeker silah gibidir' dedik" diye konuştu. Yaklaşık 17 şeker fabrikasının satılarak özelleştirildiğini belirten Atalay, kalan 10-15 şeker fabrikasının olmaması halinde ise şeker fiyatlarının 3-4 kat daha fazla olacağını savundu.

"Grev yapmanın kime faydası var, hakkını ver işçinin, olsun bitsin"

2 sene önce Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü imzaladıklarını hatırlatan Atalay, bu seneki görüşmelerin bir an önce sonuçlanması gerektiğini belirterek, "Değerli arkadaşlar grev yapmanın kime faydası var? Yıkmanın dökmenin kime faydası var? Ben İzmir'deki grevi bilmem, olanı bilmem. Bana derler ki durum bu, işçiyle konuşup bunu yapıyoruz. 30 bin tane sözleşme var. TÜRK-İŞ başkanı olan biteni bilmez ki, aklımdan dahi geçmez. Yani grev yap bilmem ne yap. Hakkını ver işçinin, olsun bitsin" şeklinde konuştu.

"Sendikanın görevi temsil ettiği insanların, işverenlerin ve ülkenin hak ve menfaatini korumak"

Atalay, sendikaların görevinin temsil ettiği insanların hak ve menfaatini korumak olduğunu söyleyerek, "Sendika aynı zamanda işvereni de korumak mecburiyetinde, ülkesini de korumak mecburiyetinde. TÜRK-İŞ'in yöneticileri benden evvel öyle yapmış. Ben de noksansız aynısını yaparım. Benden sonra gelecekler de bunu yaparlar. Onun için onun sendikası, bunun sendikası yok. Emeğin hakkını bir an evvel verin" diye konuştu. - ANKARA