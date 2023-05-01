TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Asgari ücrette vergi sabitlenmeli

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretteki verginin düşürülmesinin olumlu olduğunu ancak yetmediğini belirterek, 'Asgari ücrette vergiyi sabitlemek gerekiyor' dedi.

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretteki verginin düşürülmesinin olumlu olduğunu ancak yetmediğini belirterek, "Asgari ücrette vergiyi sabitlemek gerekiyor" dedi.

TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Adana'daki Arif Nihat Asya Bayrak Parkı'nda düzenlenen mitingde buluştu. Ellerinde flamalar bulunan çok sayıda işçi slogan attı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mitingde konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede çalışmalar yürüttüklerini, paylaşmak, yardımlaşmak, acıları azaltmak için Adana'da olduklarını söyledi. Atalay, "Türk işçisi depremzedelerle ekmeğini paylaşmaya devam, yaraları sarmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Atalay, Türkiye'de her gün 4 işçinin iş kazasında hayatını kaybettiğini, bu rakamın dünya ortalamasının çok üstünde olduğunu, çocuk işçilerle ilgili de yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi. Miting, konuşmaların ardından son buldu.