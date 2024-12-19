Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı: Süreci Bir An Önce Sonuçlandırmak İstiyoruz

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar: "Her şeyimiz baştan beri hazır, bir an önce süreci sonuçlandırmak istiyoruz"

ANKARA - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Biz, karşı tarafın tavrına göre tavrımızı alacağız. Görüşmemizi yaptık, her şeyimiz baştan beri hazır, bir an önce süreci sonuçlandırmak istiyoruz" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün başladı. Komisyondan önce Türk-İş heyeti, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığında asgari ücret için toplandı. Toplantıda, Türk-İş'e bağlı sendikaların görüşü alındı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığında, Bakan Işıkhan ve diğer komisyon üyeleri ile işverenlerle görüşeceklerini ve orada tekrar değerlendirme yapacaklarını belirterek, "Değerlendirme sonucunda bir yere varılacak mı varılmayacak mı onu tartışacağız mutlaka. Artık son günlere gelindi, millet bu kadar beklentiye sokmanın gereği yok. Bir an önce bunun sonuçlanmasını istiyoruz. Sonuçlanmasının birinci derecede sorumluluğu hepimizde var. Tahmin ediyorum kısa zaman içerisinde sonuçlandırırız diyorum" dedi.

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ağar, komisyondaki işçilerin tekliflerini sunmasına ilişkin soruya, "Biz, karşı tarafın tavrına göre tavrımızı alacağız. Görüşmemizi yaptık, her şeyimiz baştan beri hazır, bir an önce süreci sonuçlandırmak istiyoruz" yanıtını verdi.