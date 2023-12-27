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Asgari ücret zammı TÜRK-İŞ'i memnun etmedi: Bizim talebimiz 18 bin liraydı

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2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Ancak yapılan zam işçi temsilcisi TÜRK-İŞ'i memnun etmedi. Yapılan zamma muhalefet şerhi koyduklarını belirten TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı. Yılda 2 kez zam yapılmasını istedik." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılına ilişkin asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Toplantıda konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise, asgari ücrete yapılan zamma muhalefet şerhi koyduklarını açıkladı.

"ASGARİ ÜCRETTE TALEBİMİZ 18 BİN LİRAYDI"

"Geçen hafta TÜRK İŞ Başkanlar kurulunu topladık, müzakere yaptık. Arkadaşlarımız üç toplantı boyunca evin, marketin durumunu, enflasyonu anlatma imkanı buldular." diyen Ergün Atalay, "Talebimiz 18 bin liraydı. Yılda iki kez yapılmasıydı. Ama anlaşılan rakam 17 bin lira. Burada TÜRK-İŞ'in talebini anlatmış oldum. Bu geçim ücreti oldu. Benim burada bir an evvel enflasyon dursun, pazarlığa gerek yok şeklindedir." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammı TÜRK-İŞ'i memnun etmedi: Bizim talebimiz 18 bin liraydıTÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY, ASGARİ ÜCRETE MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Toplantının bitiminde de söz alan Atalay, "Sayın Bakanım, burada bir daha katılmadığımızı ifade etmek istiyorum. Buna muhalefet şerhi koyuyoruz. Bunu da bilin yani, haberiniz olsun." dedi.

2024 YILI İÇİN GEÇERLİ OLAN ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Asgari ücrette, önceki döneme göre yüzde 49 artış oldu.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Ergün Atalay Asgari Ücret Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Nazlı Muhip:

Talebiniz önemsenmeyecekse siz ne diye varsiniz?

Yanıtla057
Nalin Alkan:

Aynen öyle o 2 liranın 1 lirasını bunlara diğer 1 lirasını da devletime bağışlıyorum

00
Birileri:

Yahu sayın başkan şu işçilerin yüzünü birkez bile güldüremedin. İstifa mı etsen acaba?

Yanıtla249
Mert :

Teklifinde geç kalmadın mı?

07
bekoo bekoo:

SENDİKALAR ÜCRETİ DAHA ÇOK AŞAĞI ÇEKERLER BAKMAYIN FOLİM YAPTIKLARINA

Yanıtla113
Sencer:

Sendikalardan herkes çıkmalı sadece işçiyi sömürüyorlar

Yanıtla012
Mert :

Suç sadece sendikalarda mı işçi 2 TL sendika ücreti de ücrettir diyerek üyeliğe devam ediyor sonuç 2 TL küsürat için 3000 TL'den oluyor fakat hala anlamıyorlar

00
ahmey bulut:

1 hafta icinde görevden alınıcak istifa etti denilcek.

Yanıtla07
existence:

eee tabi işçinin yanında görünmesi lazım, kendisi pasif olduğu için koltuğu korumanın başka yolu yok

Yanıtla02
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