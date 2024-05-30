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Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL'ye dayandı

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Türk-İş, mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 18 bin 969 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 61 bin 788 liraya yükseldi. Ayrıca, bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 24 bin 609 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş'in, temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını ve çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın 2024 yılı mayıs ayı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, açlık sınırı 19 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL'ye dayandı.

Ankara baz alınarak yapılan araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 18.969,22 TL'ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 61.788,99 TL 'ye yükseldi.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 24 bin 609 lira olarak hesaplandı.

MUTFAK ENFLASYONU VERİLERİNDEKİ DEĞİŞİM

TÜRK-İŞ' in verilerine göre "mutfak enflasyonu" verilerindeki değişim Mayıs 2024 itibariyle şu şekilde gerçekleşti:

  • Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre % 7,02 oranında gerçekleşti.
  • Beş aylık değişim oranı % 31,44 oldu.
  • Son on iki ay itibariyle değişim oranı ise % 83,06 olarak hesaplandı.
  • Yıllık ortalama artış % 79,43 olarak gerçekleşti.
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Enflasyon farkı açlık sınırı Yoksulluk Türk İş İş Dünyası Yaşam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (2)

Spectrum:

Asgari ücret 17 bin, Yoksulluk sınırı 62 bin. 4 kişilik ailede 4 asgari ücretli çalışan olsa aylık eve giren para 68 bin liradan neredeyse yoksulluk sınırında çakılı kalıyorsun. Eğer avrupa bizi kıskanıyorsa nasıl hayatta kalmayı başarabiliyorlar diye kıskanmaları lazım. Neyse mülteciler iyi olsunlar, biz çokta önemli değiliz

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Şahin Gözlü:

ben 17 bin alıyom ben hangi sınırdayım,:(

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