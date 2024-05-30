Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL'ye dayandı
Türk-İş, mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 18 bin 969 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 61 bin 788 liraya yükseldi. Ayrıca, bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 24 bin 609 lira olarak hesaplandı.
Türk-İş'in, temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını ve çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın 2024 yılı mayıs ayı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, açlık sınırı 19 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL'ye dayandı.
Ankara baz alınarak yapılan araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 18.969,22 TL'ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 61.788,99 TL 'ye yükseldi.
Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 24 bin 609 lira olarak hesaplandı.
MUTFAK ENFLASYONU VERİLERİNDEKİ DEĞİŞİM
TÜRK-İŞ' in verilerine göre "mutfak enflasyonu" verilerindeki değişim Mayıs 2024 itibariyle şu şekilde gerçekleşti:
- Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre % 7,02 oranında gerçekleşti.
- Beş aylık değişim oranı % 31,44 oldu.
- Son on iki ay itibariyle değişim oranı ise % 83,06 olarak hesaplandı.
- Yıllık ortalama artış % 79,43 olarak gerçekleşti.