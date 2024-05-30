Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL'ye dayandı

Türk-İş'in, temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını ve çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın 2024 yılı mayıs ayı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, açlık sınırı 19 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL'ye dayandı.

Ankara baz alınarak yapılan araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 18.969,22 TL'ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 61.788,99 TL 'ye yükseldi.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 24 bin 609 lira olarak hesaplandı.

MUTFAK ENFLASYONU VERİLERİNDEKİ DEĞİŞİM

TÜRK-İŞ' in verilerine göre "mutfak enflasyonu" verilerindeki değişim Mayıs 2024 itibariyle şu şekilde gerçekleşti: