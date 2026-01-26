Haberler

THY ile Air Montenegro arasında kod paylaşım anlaşması

THY ile Air Montenegro arasında kod paylaşım anlaşması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Hava Yolları ile Karadağ'ın milli havayolu Air Montenegro arasında imzalanan kod paylaşımı anlaşması ile Türkiye ve Karadağ arasındaki hava ulaşımı güçlendirilecek. Bu iş birliği, yolculara daha fazla destinasyon ve esnek seyahat alternatifleri sunacak.

TÜRK Hava Yolları ile Karadağ'ın milli havayolu Air Montenegro arasında kod paylaşımı anlaşması imzalandı.

İki havayolu şirketi arasında yapılan anlaşma Türkiye ve Karadağ arasındaki hava ulaşımının güçlendirilmesi hedefleniyor. İmzalanan anlaşma kapsamında Türk Hava Yolları, Air Montenegro tarafından İstanbul–Tivat ve İstanbul–Podgoritsa hatlarında gerçekleştirilen seferlere uçuş kodunu ekleyerek, misafirlerine küresel bir aktarma merkezi olan İstanbul üzerinden daha geniş ve esnek seyahat alternatifleri sunacak. Air Montenegro ise Türk Hava Yolları'nın iki ülke arasındaki seferlerinin yanı sıra, İstanbul çıkışlı Bakü ve Dubai uçuşlarına kendi uçuş kodunu ekleyerek konuklarına daha fazla destinasyona erişim ve küresel bağlantı imkanı sağlayacak.

ÖNEMLI KATKILAR SAĞLAYACAK

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, iş birliğiyle ilgili olarak "İstanbul, küresel havacılığın en önemli merkezlerinden biri olmasının yanı sıra Avrupa ile Asya'yı birleştiren stratejik bir köprü konumunda. Bu iş birliği, Türkiye ile Karadağ arasındaki hava trafiğine yeni bir ivme kazandırırken, turizm ve ticaret açısından da önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

YOLCULARA DAHA FAZLA DESTİNASYON İMKANI

Air Montenegro CEO'su Vukadin Stojanovic ise "Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdiğimiz bu kod paylaşımı iş birliği, Karadağ'ın uluslararası erişiminin güçlendirilmesi açısından önemli bir adımı temsil etmektedir. Bölgesel uçuş ağımızı Türk Hava Yolları'nın küresel erişimiyle birleştirerek yolcularımıza daha fazla destinasyon, daha yüksek esneklik ve daha nitelikli bir seyahat deneyimi sunarken, aynı zamanda iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişimine de katkı sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı? Günler sonra sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı

Özel'in canını sıkacak fotoğraf! İki ismi daha AK Parti'ye kaptırdı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı

Gazze'de bir devrin sonu, artık işleri kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı

Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Fotoğrafına shop yapan Wanda Nara'dan büyük hata

Shop yapmak isterken rezil oldu
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar

Kan donduran görüntüler! Cesedi valizde sokak sokak gezdirmiş
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Kar fırtınası şiddetini artırıyor! New York Belediye Başkanı Zohran Memdani'dan sokağa çıkmayın uyarısı

8,5 milyonluk kentte hayat durdu! Başkandan "evde kalın" talimatı
Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları

Maçtan sonra ortaya çıktı! Saran'ın gergin anları