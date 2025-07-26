Türk Hava Yolları'ndan Tarihi Yolcu Rekoru
Türk Hava Yolları, bugün 232 bin 878 yolcuya hizmet vererek yeni bir yolcu rekoru kırdığı duyuruldu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından bu önemli gelişmeyi paylaştı.
TÜRK Hava Yolları (THY) bugün 232 bin 878 yolcuya hizmet vererek yolcu rekoru kırması bekleniyor.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, " Yolcu rekoru kırıyoruz. Bugün hizmet vereceğimiz 232 bin 878 misafirimiz ile tarihi yolcu rekoru kırıyoruz. Önceki rekorumuz: 2 Temmuz 2023, 226 bin 987 yolcu Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" paylaşımında bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi