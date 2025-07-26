Türk Hava Yolları'ndan Tarihi Yolcu Rekoru

TÜRK Hava Yolları (THY) bugün 232 bin 878 yolcuya hizmet vererek yolcu rekoru kırması bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, " Yolcu rekoru kırıyoruz. Bugün hizmet vereceğimiz 232 bin 878 misafirimiz ile tarihi yolcu rekoru kırıyoruz. Önceki rekorumuz: 2 Temmuz 2023, 226 bin 987 yolcu Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" paylaşımında bulundu.