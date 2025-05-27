Türk Hava Yolları, Capital500 Araştırmasında 5 Ödül Kazandı

TÜRK Hava Yolları (THY), önemli ekonomi dergilerinden biri olan Capital tarafından yapılan Capital500 araştırmasında beş farklı ödüle layık görüldü.

İstanbul'da düzenlenen ödül törenine Türk Hava Yolları yöneticileri, Türkiye'nin önde gelen şirket yetkilileri ve medya mensupları katıldı. Türkiye'nin en büyük 500 özel şirketi araştırmasında havayolu 'Türkiye'nin En Çok İhracat Yapan 1'inci Şirketi', 'Türkiye'nin En Çok Kar Eden 1'inci Şirketi', 'Türkiye'nin Ulaştırma Sektöründe Ciroda 1'inci Şirketi', 'Ciro'ya göre Türkiye'nin En Büyük 2'nci Şirketi' ve 'Türkiye'nin En Çok İstihdam Yaratan 2'nci Şirketi' ödüllerini aldı. Ödül töreni öncesi gerçekleştirilen liderlerin gelecek senaryoları adlı panelde bir konuşma yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Türk Hava Yolları olarak 2003 yılından bu yana sürdürdüğümüz yükselişle butikten zirveye geldik. Bugün 6 kıtaya ve 130'dan fazla ülkeye uçuyoruz. Ülkemizin en değerli markasıyız. Misafirlerimize sunduğumuz seyahat deneyimini her gün geliştiriyoruz. 2033 yılı stratejik hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz, liderliğimizi korumayı sürdüreceğiz. Başarılarımızda, rekorlarımızda ve kazandığımız ödüllerde çalışma arkadaşlarımızın büyük özverisi var, ailemize teşekkür ediyorum. Milletimizin adını ve bayrağını gökyüzünde taşımaktan gurur duyuyoruz" dedi.