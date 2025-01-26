Türk Gıda Firmaları Indusfood Fuarı'nda İşbirlikleri Kurdu

Türk gıda firmaları, Asya'nın önde gelen gıda ve içecek fuarı Indusfood'a katılarak çeşitli işbirliklerine imza attı.

Beyin Takımı (BeTa) İlim Derneğinden yapılan açıklamaya göre, derneğin fuar kapsamında organize ettiği 11. Geleneksel Hindistan Ticaret ve Indusfood Fuar Programı'na 32 ihracatçı Türk gıda firması katıldı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Indusfood kapsamında kurulan Türk pavilyonunda yer alan şirketler, ürünlerini tanıtırken yeni işbirliklerine de imza attı.

Fuarda ikili iş görüşmeleri de gerçekleştiren Türk şirketlerinin temsilcileri, hem Hindistan'dan hem de bölgedeki ülkelerden gelen ihracatçı ve ithalatçı firmalarla muhtemel işbirliği imkanlarını ele aldı.

Hindistan programı kapsamında Türk şirketler ile Hindistanlı firmaların ve iş dünyası STK'lerinin bir araya geldiği B2B toplantılarıyla iş forumu düzenlendi. Foruma, Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği ile Mumbai Başkonsolosluğu'ndan yetkililer de katıldı.

Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçi Yardımcısı Alper Bosuter ile Mumbai Başkonsolosu Kemalettin Eruygur, Türk şirketlerini fuar ve diğer toplantılarda yalnız bırakmadı.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ile Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) gıda komisyonlarından üst düzey isimlerin de yer aldığı heyetin yaklaşık bir hafta süren programı Türk şirketler açısından verimli geçti.

"Çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BeTa İlim Derneği Başkanı Sabri Öz, özel ve kamu arasında ekonomi, sanayi ve akademi gibi alanlarda işbirliği yapmak için Hindistan'ın stratejik anlamda önemli fırsatlar barındırdığını bildirdi.

Çok güzel bir program geçirdiklerini kaydeden Öz, "1,5 milyar nüfusuyla Türkiye için çok önemli pazar imkanları barındıran Hindistan'da muhataplarımız bizimle çok yakından ilgilendi." ifadesini kullandı.

Heyete başkanlık eden BeTa İlim Derneği Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Dönmez de fuar ve sonrasında gerçekleştirilen ticari diplomasi faaliyetlerinin kendileri için büyük önem arz ettiğini, program kapsamında Hindistan'ın Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ve iş dünyasına yönelik kamu kuruluşlarının üst düzey isimleriyle bir araya geldiklerini anlattı.

Türk heyetin, Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığında en üst düzeyde ağırlandığını belirten Dönmez, "Hindistan'ın en büyük etkinlikleri arasında yer alan ve Asya'nın önde gelen gıda fuarı olan Indusfood'da 32 ihracatçı Türk markamızla göz doldurduk ve çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.