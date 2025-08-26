Türk Gençleri Shell Eco-marathon'da Başarı Elde Etti

Dünyanın en uzun soluklu öğrenci inovasyon yarışması Shell Eco-marathon'a 234 Türk genci alternatif enerji kaynağıyla çalışan araçlarıyla katıldı.

Shell Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Kamien Slaski şehrinde tamamlanan Shell Eco-marathon Avrupa ve Afrika 2025 yarışmasına bu yıl 24 ülkeden 113 takım katıldı.

Yarışmaya, toplam 22 öğrenci takımıyla katılan Türkiye, en fazla takım gönderen ülke oldu.

Enerji verimliliği ve sürdürülebilir mobilite alanındaki projelerin sergilendiği yarışmada, toplam 234 Türk genci alternatif enerji kaynağıyla çalışan araçlarıyla yer aldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi AESK Takımı Türkiye'ye, takımlara otonom teknoloji alanında uygulamalı deneyim kazanmaları ve optimum enerji verimliliği elde edebilmeleri için zorlu rekabet alanının oluşturulduğu Otonom Şehir Konsepti kategorisinde şampiyonluk kazandırdı.

Çukurova Üniversitesi UMEX Çukurova Electromobile Takımı da Şehir İçi Elektrikli Araç konseptinde 1 kilovatsaat enerji tüketimiyle 252 kilometre yol kat ederek ikinci oldu. UMEX Çukurova Electromobile Takımı ayrıca, 41 takımın yarıştığı ve her kategoriden en iyi üç takımın davet edildiği Bölgesel Yarış'ta da üstün performans sergileyerek ikinciliği elde etti.

Shell, Eco-marathon yarışmasıyla dünya genelindeki lise ve üniversite öğrencilerini, enerji verimliliğinin sınırlarını zorlayarak ulaşım ve mobilite alanında yeni çözümler üretmeye teşvik ediyor. Öğrenciler, minimum enerji tüketimiyle maksimum mesafe kat etme hedefiyle hidrojen, elektrik, güneş gibi alternatif enerji kaynaklarıyla çalışan araçlar tasarlıyor.

Yarışmaya katılan takımlar, araç tasarım ve imalatından, proje yönetimi, finans kaynağı sağlama, bütçe yönetimi, problem çözme, iletişim becerisi, takım çalışması, enerji verimliliği ve yol emniyeti disiplini edinmeye kadar birçok alanda tecrübe kazanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Shell Eco-marathon'un 40 yıldır lise ve üniversite öğrencilerini, enerji verimliliğinin sınırlarını zorlayarak alternatif enerjilerle yeni çözümler üretmeye teşvik ettiğini belirterek, "Biz de Shell Türkiye olarak 20 yıldır, Türkiye'den lise ve üniversite öğrencilerinin yarışmaya katılmasını, akranlarıyla aynı ortamda hem yarışmasını hem tecrübe kazanmasını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yarışmaya katılan gençlerin, araç tasarım ve imalatından, finans kaynağı sağlamak ve bütçe yönetmek, proje yönetimi, takım çalışması, yol emniyeti disiplini edinmek dahil birçok alanda tecrübe kazandığına işaret eden Erdem, "Shell Eco-marathon'a katılan öğrenciler, enerji verimliliğine dair bilgilerini artırırken iş hayatına güçlü bir başlangıç yapma fırsatı da yakalıyor. Gençlerin inovasyon ve teknoloji alanlarında elde ettikleri deneyimle, Türkiye'nin enerji geleceğine katkıda bulunacaklarına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.